Casalino malato di notorietà

: a me fa schifo lui non perché è gay ma per ciò che è per ciò che esprime odia i clown i vecchi i bambini bene io so… - Dandy1949 : a me fa schifo lui non perché è gay ma per ciò che è per ciò che esprime odia i clown i vecchi i bambini bene io so… - avvmaietta : Se è vero quello che è comparso su #casalino del #M5S io sono indignato,costernato,ho il vomito per un uomo(??)che… -

(Di sabato 10 novembre 2018) Quando si presentò come politico chiese di essere giudicato per quello che avrebbe fatto e non per il suo passato. Roccorivendicava il diritto all'oblio, ripudiando i tempi del Grande Fratello, quando alla fine del reality show dichiarava di aver gestito i concorrenti per ottenere, da manipolatore, di non essere escluso dalla casa.Le polemiche per gli ultimi video, in cui recita la parte del malvagio che disprezza disabili, vecchietti e bambini risalgono all'epoca in cui recitava un personaggio volutamente sgradevole: "Faccio la mia parte, se mi si chiede di interpretare la checca isterica la faccio volentieri, perché questo è il mio lavoro". Oltre alla checca isterica si esibì come snob, razzista politicamente scorretto cui il down fa schifo, i poveri puzzano e gli ebrei, durante la Shoà, non furono dei poveretti. Queste provocazioni che fine avevano per il giovane Rocco alla ...