Carpi-Benevento | video highlghts e gol | ; Letizia la apre | Coda raddoppia | ma Concas e

Serie B : Salernitana ok - pari tra Carpi e Benevento - vincono Cremonese e Padova : Dopo la vittoria del Perugia di Nesta sul Crotone di Oddo , la Serie B entra nel vivo della dodicesima giornata: la Salernitana vince di misura 1-0 sullo Spezia. Succede di tutto a Carpi: super ...

LIVE Carpi-Benevento 0-0 diretta e risultato in tempo reale Intervallo : Foto Getty Images© scelta da SuperNews diretta LIVE CARPI-.BENEVENTO: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA CRONACA IN tempo reale 15:50 FINE PRIMO tempo 0-0 45 + 2 Ammonito Sabbione 45 + 1 Recupero allungato perché si è fatto male Di Chiara 45 1 di recupero 42 Ancora lancio per Arrighini che controlla, ma ...

Risultati Serie B diretta live : il Benevento sul campo del Carpi : Risultati Serie B diretta live – Continua il programma valido per l’11^ giornata del campionato di Serie B, si gioca un turno molto importante valido per le zone alte e basse della classifica. Il Carpi in campo contro il Benevento, prova ad uscire dalla crisi il Livorno sul campo della Cremonese, l’Ascoli davanti al pubblico amico contro il Padova. Spettacolo tra Salernitana e Spezia, il Lecce sul difficile campo del ...