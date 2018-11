Capodanno a Olbia con i Maneskin per festeggiare l’arrivo del 2019 nel segno di Il ballo

optimaitalia

(Di sabato 10 novembre 2018) Ilcon iè confermato. Dopo le voci di qualche settimana fa, arriva la nota ufficiale del sindaco Settimo Nizzi che parla del concerto per l'ultimo dell'anno.La band rivelazione della penultima edizione di X Factor è quindi pronta a calcare il palco del concerto dinel quale saranno presenti anche i brani di Ildella vita, ultimo disco che hanno rilasciato il 26 ottobre e dal quale hanno estratto il singolo Torna a casa."Dopo aver registrato innumerevoli sold out e a pochi giorni dalla partenza di un tour di quindici date tutte esaurite, dove saranno protagonisti sui palchi dei più importanti club italiani, i Måneskin hanno deciso dicon noi, a, la notte di.E continua: Per la nostra amministrazione è fondamentale garantire uno spettacolo accessibile e aperto a tutti per la nottata di San ...