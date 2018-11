Camilla bacchetta Meghan | “La corte non è Hollywood” 

lastampa

(Di sabato 10 novembre 2018) L’aria un po’ corrucciata che aveva la regina Elisabetta al matrimonio tra il principe Harry eMarkle non era dovuta solo ai gospel, alla pittoresca predica del pastore Michael Curry o alle altre stranezze di quella cerimonia anglo-americana. In realtà, la sovrana era piuttosto irritata con il nipote, che era stata costretta a richiamare all...