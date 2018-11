Rocambolesco pareggio per 2-2 trasubito avanti al 3' con Lazzari che serve Petagna, colpo di testa e deviazione sfortunata di Srna.Ilaccusa il colpo. I sardi hanno un'occasione al 36' su un bel corner di Joao Pedro,ma nessuno riesce a ribadire in rete.Poi la partita decolla: al 71' Antenucci raddoppia per la, al 73' accorcia Pavoletti di testa,al 76' pari rossoblù con Ionita.addirittura intraprendente nel finale.Per laprimo pareggio stagionale.(Di sabato 10 novembre 2018)