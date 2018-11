: Calabria, arresto latitante 'ndrangheta - NotizieIN : Calabria, arresto latitante 'ndrangheta - Cyber_Feed : • Cyber News • #Calabria, arresto latitante 'ndrangheta - jovinow : Una buona notizia, i Carabinieri di Locri hanno arrestato ieri pomeriggio il latitante Antonio Callipari, 25 anni.… -

Carabinieri del Gruppo di Locri e militari dello Squadrone eliportato Cacciatori di, hanno arrestato ilAntonio Callipari, 25 anni, ricercato per traffico di stupefacenti. Callipari, legato per vincoli di parentela alla cosca dei Nirta "Versu" di San Luca (RC), erada oltre un anno. Deve anche rispondere di minaccia aggravata e tentata rapina ai danni di una troupe Rai, che si trovava a San Luca per fare delle riprese.(Di sabato 10 novembre 2018)