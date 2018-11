Cagliari | Joao Pedro | ' Abbiamo vinto l' anno scorso | vogliamo rifarlo'

Serie A - Juventus-Cagliari 3-1 : decidono Dybala - Joao Pedro - autogol Bradaric e Cuadrado : La Juve segna subito, subisce la reazione del Cagliari e poi, anche con un pizzico di fortuna, porta a casa la decima vittoria in 11 giornate di Serie A. Finisce 3-1, ma come detto una partita più ...

Serie A Cagliari - Joao Pedro segna e fa segnare : Cagliari - Viaggio all'inferno e ritorno. La gara e la prestazione, oltre al gol, contro il Bologna potrebbero essere un nuovo trampolino di lancio per Joao Pedro. Il fantasista brasiliano, sei mesi ...

Cagliari-Bologna 2-0 - Joao Pedro e Pavoletti stendono Inzaghi : CAGLIARI - La prima vittoria casalinga del Cagliari, la seconda da inizio stagione, porta indiscutibilmente la firma dell'argentino Castro. Certo, si vince in undici, ma le sue giocate hanno scavato ...

Il Cagliari si esalta contro il Bologna : 2-0 siglato Joao Pedro-Pavoletti : Il Cagliari di Rolado Maran gioca un buon calcio alla Sardegna Arena contro il Bologna di Filippo Inzaghi e si porta a casa una vittoria preziosa, frutto delle reti del brasiliano Joao Pedro e di Leonardo Pavoletti, entrambe su assist al bacio di uno scatenato Lucas Castro autore di una partita ottima. I sardi hanno giocato meglio rispetto agli ospiti ed hanno meritato la vittoria che li proietta così a quota 9 punti in classifica, superando ...

Serie A Cagliari - Maran si gode il ritorno di Joao Pedro : Cagliari - Un gol in una serata speciale: Joao Pedro è tornato e Maran se lo coccola, considerandolo un nuovo acquisto per il suo Cagliari . Lontani anni luce i momenti di sconforto dopo la doppia ...

VIDEO / Cagliari-Milan - 1-1 - : highlights e gol. Joao Pedro - ritorno con gol e dedica speciale - Serie A - : VIDEO Cagliari Milan , risultato finale 1-1, : gli highlights e i gol della partita che si è giocata alla Sardegna Arena , Serie A 4giornata, .