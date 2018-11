Cadillac di Trump inquina cortile Eliseo

Prima uscita ufficiale per la Cadillac Presidenziale “The Beast” di Donald Trump [FOTO] : Progettata per resistere a qualsiasi attacco terroristico, la Cadillac One di Trump vanta un equipaggiamento militare e al suo interno nasconde campioni di sangue del Presidente La Cadillac One, limousine Presidenziale di Donald Trump soprannominata anche con il nome di The Beast (la bestia) è stata protagonista della sua Prima uscita ufficiale in occasione della partecipazione del Presidente USA all’assemblea generale ...

