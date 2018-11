Cacciatore ucciso dalla fucilata di un amico

Ciclista inglese ucciso con una fucilata da un Cacciatore sulle Alpi francesi : Una domenica di sangue e sconcerto quella appena passata, nei boschi sulle Alpi francesi vicino al confine con la Svizzera, nella zona di Les Gets, dove la vittima gestiva un piccolo ristorante. Sembra un anno particolarmente infausto e infelice per la caccia, sono gia' molti gli incidenti segnalati da quando è stata aperta la stagione venatoria. Ancora poco si sa di questo incidente avvenuto nella giornata di domenica 14 ottobre, i funzionari ...

Ucciso da un Cacciatore - è giallo sul fucile accanto a Nathan : aveva matricola abrasa : Mentre la famiglia di Nathan Labolani ribadisce che il giovane non andava a caccia, gli inquirenti stanno concentrano le loro attenzioni sul fucile ritrovato accanto al ragazzo, Ucciso perché scambiato per una preda. L'arma aveva la matricola abrasa mentre nello zainetto sono state ritrovate diverse munizioni.Continua a leggere

Il fucile trovato vicino al corpo di Nathan Labolani - ucciso da un Cacciatore - aveva la matricola abrasa : aveva la matricola abrasa il fucile calibro 12 trovato vicino al corpo di Nathan Labolani , il 18enne ucciso domenica a Apricale, in provincia di Imperia, da un cacciatore di 29 anni di Ventimiglia, che ha sparato scambiandolo per un cinghiale durante una battuta di caccia. Lo si apprende da fonti inquirenti, che sono al lavoro per scoprire la provenienza dell'arma. Il pm Luca Scorza Azzarà che indaga sulla vicenda, nel frattempo, ha ...

“Vado a farmi un giro - porto il cane” - l’ultimo messaggio del 19enne ucciso dal Cacciatore : Il racconto del padre di Nathan Labolani, il giovane di Apricale ucciso per errore da un cacciatore che lo aveva scambiato per un cinghiale nella mattinata di domenica scorsa: "Nathan non è mai andato a caccia. Mio figlio era abituato ad andare per boschi ma raccoglieva funghi. Voglio la verità"Continua a leggere