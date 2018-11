Buona Domenica | ecco una serie di video per augurare una felice Domenica

Domenica In - il marito di Mara Venier umilia Barbara d’Urso : “Buona giornata col…” : Lo scontro tra Mara Venier e Barbara d’Urso ormai non conosce confini: tra le due è guerra aperta. Le due signore della Domenica non nascondono più l’agguerrita rivalità e non mancano di lanciarsi eloquenti frecciatine sia sul web che in diretta televisiva. Tra Barbara e Mara, però, sembra essersi aggiunto anche Nicola Carraro. Il marito della Venier, infatti, ha pubblicato un dolcissimo post dedicato alla sua dolce metà, ma in molti ...

Domenica In - il marito di Mara Venier brutale contro Barbara D'Urso : 'Buona giornata col...' : Nella guerra aperta, anzi apertissima, tra Mara Venier e Barbara D'Urso , le conduttrici rispettivamente di Domenica In e Domenica Live , si inserisce anche Nicola Carraro , marito di zia Mara. ...

Cesara Buonamici a Domenica Live : la sorpresa di Lamberto Sposini : Domenica Live: intervista alla giornalista del Tg 5 Cesara Buonamici Prima d’Urso-intervista per Cesara Buonamici, storico volto del Tg 5. La giornalista toscana è stata ospite di Barbara d’Urso, nella puntata di Domenica Live del 21 ottobre 2018. Tra racconti e aneddoti sulla vita privata e quella professionale, Cesara ha ricevuto pure una gradita sorpresa […] L'articolo Cesara Buonamici a Domenica Live: la sorpresa di ...

Cesara Buonamici in lacrime a Domenica Live per Lamberto Sposini : Domenica Live: Cesara Buonamici piange per la sorpresa di Lamberto Sposini Barbara d’Urso lo aveva annunciato anche durante il promo mandato in onda al tg 5: oggi a Domenica Live ci sarebbe stata Cesara Buonamici, volto storico del giornalismo italiano. Nessuno però si sarebbe aspettato che la Buonamici si commuovesse davanti alle telecamere per la sorpresa che il suo amico Lamberto Sposini ha voluto farle tramite la complicità della ...

CESARA BuonaMICI - VOLTO DEL TG5/ “Ossessionata dai peccati” - poi piange per Lamberto Sposini (Domenica Live) : CESARA BUONAMICI, il VOLTO rassicurante del Tg5. Nobile giornalista che stava per farsi suora (Domenica Live). Aneddoti e curiosità raccontati quest'oggi ai microfoni di Barbara D'Urso(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 17:52:00 GMT)

E' successo in tv - 6 ottobre 1996 : inizia l'era Costanziana di Buona Domenica (video) : Maurizio Costanzo fu il primo ad inaugurare (insieme a Corrado) la Domenica pomeriggio di Canale5. Il suo contributo alla nascita e alla crescita di Buona Domenica è stato fondamentale, sopratutto nel suo primo ciclo in onda dal 1985 al 1987.Dopo una pausa di 4 anni ed un secondo ciclo iniziato nel 1991 nella quale Lorella Cuccarini, Marco Columbro, Gerry Scotti e Gabriella Carlucci ridettero vita alla trasmissione, Domenica 6 ottobre 1996 ...

Milton Morales - ballerino di Buona Domenica torna in Italia dopo l’arresto a Miami : Dalle luci della ribalta a quelle, molto fioche, della prigione. È la parabola di Milton Morales, ballerino che nei primi anni Duemila ha conosciuto il successo in Italia come tronista a Uomini e donne, ospite fisso a Buona Domenica e persino attore (come nella prima stagione di Caterina e le sue figlie). Poi la decisione di tornare nel Paese natale, a Cuba, e lo scorso inverno la notizia da Miami che Milton era stato arrestato. Di quei giorni ...

Domenica In 2018 : Buona la prima per Mara Venier! : Mara Venier torna alla conduzione di “Domenica In” e conquista tutti! “Io sono ancora qua, eh già“. Sulle note di una hit di Vasco Rossi, Mara Venier fa il suo ingresso dopo quattro anni a Domenica In. Visibilmente emozionata, la zia Mara saluta il pubblico e rompe il ghiaccio con una serie di ringraziamenti. A cominciare dall’amica Antonella Clerici fino ai vertici Rai: “Ringrazio il mio ex direttore generale Mario Orfeo, ringrazio il ...