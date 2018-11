Brasile | Vettel davanti a Hamilton nelle FP3

LIVE F1 - GP Brasile 2018 in DIRETTA : qualifiche in tempo reale. Vettel si gioca la pole! : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP del Brasile, penultima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sul tracciato di Interlagos apprestiamoci a vivere un time-attack molto tirato in cui la Ferrari e la Mercedes si confronteranno a viso aperto. Viste le caratteristiche della pista, i distacchi potrebbero essere i minimi e le posizioni in griglia si giocheranno sul filo dei centesimi. Sebastian Vettel ha grandi ...

F1 - Brasile : Vettel primo nelle terze libere : Alle spalle del campione del mondo c'è Valtteri Bottas, a mezzo secondo da Vettel, mentre Kimi Raikkonen è quarto a +0.542. RED BULL In quinta e sesta posizione le Red Bull di Max Verstappen e Daniel ...

Formula 1 - GP del Brasile le qualifiche in diretta live streaming. A Vettel le libere 3 : Queste scatteranno alle 18 italiane e potrete seguire in live STREAMING su Skysport.it Di seguito cronaca e tempi delle FP3 live 16:05 10 nov Radio paddock : Hamilton verso la sostituzione del cambio?...

F1 - GP Brasile 2018 : prove libere 3. Sebastian Vettel firma il record della pista e rifila due decimi a Hamilton! Raikkonen 4° - Red Bull attardate : Dopo un venerdì all’insegna dell’equilibrio, Sebastian Vettel (Ferrari) si accende e stampa il record della pista di Interlagos dettando il passo al termine della terza sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile 2018, ventesimo e penultimo round del Mondiale di Formula Uno. Il tedesco si è dimostrato completamente a proprio agio con la propria SF71H in configurazione di simulazione di qualifica, confermandosi il più veloce ...

F1 – Terminate le Fp3 del Gp del Brasile : Vettel più veloce delle Mercedes ad Interlagos [TEMPI] : Vettel davanti a tutti nelle Fp3 del Gp del Brasile: le Mercedes alle spalle del ferrarista ad Interlagos a poche ore dalle qualifiche Sebastian Vettel continua a sorridere ad Interlagos: reduci dal weekend di gara del Messico che ha regalato ad Hamilton il quinto titolo Mondiale, i piloti della F1 sono tornati in pista per la terza ed ultima sessione di prove libere, a poche ore dalle qualifiche del Gp del Brasile. Sebastian Vettel ha ...

F1 - Vettel scatena l’ilarità del muretto box : il team radio del tedesco in Brasile è… malizioso [VIDEO] : Nel corso della seconda sessione di prove libere del Gp del Brasile, Vettel comunica al proprio muretto la presenza di qualcosa che si muove tra le sue gambe Un team radio davvero sorprendente quello di Sebastian Vettel, arrivato nel corso della seconda sessione di prove libere del Gp del Brasile, chiusa al terzo posto dietro le due Mercedes. Il tedesco avverte qualcosa di strano all’interno del suo abitacolo e ne rivela al proprio ...

Formula 1 - GP Brasile. Vettel spiega il curioso team radio : 'C'era una vite in macchina' : "Nelle ultime gare è stato utile capire i problemi che abbiamo avuto. Nelle libere abbiamo girato abbastanza bene e vediamo la gara". E' un Sebastian Vettel fiducioso quello del post prove libere del ...

Formula 1 - GP Brasile 2018 : Sebastian Vettel “Abbiamo girato bene - non lavoriamo per il 2019” : E’ un Sebastian Vettel speranzoso e fiducioso in vista del weekend dopo le prove libere del GP del Brasile. Il tedesco ha dichiarato (da Gazzetta dello Sport): “Nelle ultime gare è stato utile capire i problemi che abbiamo avuto. Oggi abbiamo girato abbastanza bene e vediamo la gara”. Al tedesco è stato chiesto se la Ferrari sta già lavorando per il prossimo anno: “Se lavoriamo già per il 2019? No, direi di no“; ...

Formula 1 - clamoroso team radio di Vettel in Brasile : 'Qualcosa balla tra le mie gambe...'. VIDEO : La notizia è che, nonostante quello che ha definito un "momento no", l'umore di Sebastian Vettel è buono. Lo dimostra il clamoroso team radio dove comunica al muretto Ferrari di avere ancora un ...

F1 : Brasile - Vettel terzo nelle libere 2 : ANSA, - ROMA, 9 NOV - Mercedes davanti nelle seconde libere del Gran Premio del Brasile. Valtteri Bottas ha battuto d'un soffio, di soli 3 millesimi, il compagno e campione del mondo Lewis Hamilton fermando il cronometro sull'1'08''846. terzo miglior tempo per la Ferrari di Sebastian Vettel staccato anch'esso di soli 73 millesimi e quarta la Red Bull di Daniel Ricciardo, +0''...