Boombadash | «Festeggiamo i quindici anni di carriera con un live epico»

(Di sabato 10 novembre 2018) Dopo essere stati i trionfatori dell’estate 2018 con la pluripremiata hit “Non ti dico no” con la grande Loredana Bertè i Boomdabash non intendono fermarsi e, dopo aver registrato il tutto esaurito con una prima tranche estiva di concerti, tornano alla dimensioneannunciando “Il Barracuda winter tour”, una nuova ondata di concerti dal vivo che li vedrà protagonisti tra Novembre e Gennaio nei più prestigiosi club italiani ed europei. Il Barracuda winter tour avrà la sua massima espressione con un grande concerto – evento che darà vita all’indimenticabile “Boomdabash & Friends”, attesissimo showunico nel suo genere previsto per il prossimo 24 Gennaio all’Alcatraz di Milano. La leg invernale dei Boomdabash partirà con il “Barracuda European tour” il prossimo 20 Novembre da Barcellona per proseguire il 21 Novembre a Londra, il 22 Novembre a Parigi, il 23 Novembre a Bruxelles, ...