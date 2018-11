Bomba ritrovata nei fondali della penisola sorrentina | con la bonifica spuntano reti

meteoweb.eu

(Di sabato 10 novembre 2018) Tra decine di nasse,da pesca, pezzi di barca, ancore, una marmitta di un camion e altri ingombranti è spuntato fuori anche un ordigno bellicoseconda guerra mondiale. Si è conclusa nel migliore dei modi la due giorni organizzata dal Parco Marino di Punta Campanella. Obiettivo, grazie a un finanziamentocittà Metropolitana di Napoli, ladeidi alcune zone, rimuovendo in particolare gli attrezzi da pesca fantasma,e nasse abbandonate che continuano a catturare e uccidere flora e fauna marina. Le operazioni si sono svolte in contemporanea in tre comuni: Massa Lubrense, Sant’Agnello e Piano di Sorrento . Ed è proprio in quest’ultimo, più precisamente nello specchio acqueo del porto di Marina di Cassano che, durante le operazioni, è stato rinvenuto, a soli 1,5metri di profondità, un ordigno bellico, presumibilmente ...