Bologna | ok alla prima ciclabile contromano | via Frassinago fa da apripista

Bologna - botte alla moglie per convincerla a diventare testimone di Geova : denunciato 57enne : Un uomo di origine ferrarese di cinquantasette anni è stato denunciato a Bologna per maltrattamenti continuati in famiglia. Spesso ubriaco, uno dei motivi per cui maltrattava la moglie era per convincerla a cambiare religione. Da lui ha preso le distanze anche la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova.Continua a leggere

Bologna - le ultime novità sulla panchina ‘traballante’ di Pippo Inzaghi : Pippo Inzaghi a rischio esonero dopo la sconfitta del suo Bologna contro l’Atalanta al Dall’Ara: le ultime sulla decisione della società Il Bologna ha perso ancora di fronte al pubblico amico, contro l’Atalanta una debacle che fa male, sopratutto dopo l’iniziale vantaggio di Mbaye. Pippo Inzaghi è finito nel mirino delle critiche ed in molti hanno parlato addirittura di un possibile esonero già durante questa ...

Giro d’Italia 2019 - presentato il percorso. Partenza da Bologna - arrivo a Verona : attenzione alla storica Cuneo-Pinerolo : Finalmente è arrivato il giorno. A Milano è stato presentato oggi il percorso del Giro d’Italia numero 102: appuntamento ovviamente a maggio da sabato 11, data di Partenza da Bologna, a domenica 2 giugno, giorno dell’ultima frazione, una cronometro in quel di Verona, con arrivo nel fantastico scenario dell’Arena. Ventuno tappe sicuramente appassionanti: salite, discese, cronometro e volate. Non mancherà lo spettacolo. Si inizia, come ...

Maltempo Emilia-Romagna : nubifragio a Bologna - strade allagate in città : A Bologna, dopo un temporale in mattinata, nel pomeriggio si è abbattuto un violento nubifragio con tuoni, lampi e raffiche di vento. I vigili del fuoco sono impegnati con tutte le squadre disponibili tra la citta’, la zona collinare e la prima pianura, per alberi caduti, tetti o cornicioni pericolanti e allagamenti. La pioggia caduta in pochi minuti ha allagato molte strade, rendendo difficile la circolazione in tangenziale, sui viali di ...

Maltempo : allagamento sull’A1 Milano – Bologna - mezzi scortati : mezzi scortati sull’A1 Milano-Bologna nel tratto tra Piacenza e il bivio per la diramazione Fiorenzuola a causa di un allagamento. Lo rende noto Luceverde su Twitter. L'articolo Maltempo: allagamento sull’A1 Milano – Bologna, mezzi scortati sembra essere il primo su Meteo Web.

Sassuolo-Bologna 2-2 - felsinei raggiunti a 5' dalla fine : Roma, 28 ott., askanews, - Finisce 2-2 tra Sassuolo e Bologna nel match delle 12.30 della decima giornata di campionato di serie A. Bologna in vantaggio dopo soli 2 minuti con Palacio forte sul primo ...

DIRETTA/ Jesi Fortitudo Bologna (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due - via! (basket Serie A2) : DIRETTA Jesi Fortitudo Bologna, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che all'Ubi Banca Sport Center vale per la sesta giornata nel girone Est di basket A2(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 20:32:00 GMT)

Bologna - Nabil picchiato a sandue da un buttafuori fuori dalla discoteca : è gravissimo. Ha 21 anni : Lo ha picchiato a sangue. Senza pieta. E' quello che è capitato al giovanissimo Nabil a Bologna. Andiamo con ordine. Giovedì fuori dalla discoteca Millenium di Bologna, il...

Bologna - Nabil picchiato fuori dalla discoteca : “Lo hanno massacrato” : Una festa in discoteca finita nel sangue. Un uomo, poco più che ragazzo, picchiato selvaggiamente. La foto, divulgata dal fratello, lascia esterrefatti: gli occhi di Nabil non si vedono più. Il naso è rotto, la bocca una maschera di sangue. Il ragazzo, 21 anni, è arrivato in queste condizioni, l’altra notte intorno alle 3, all’ospedale Maggiore di Bologna, dopo aver trascorso una serata al Millenium di via Riva di Reno. “Lo ha ridotto così ...

Bologna - 21enne pestato brutalmente davanti alla discoteca/ Ultime notizie : denunciato un buttafuori : Bologna, 21enne pestato brutalmente davanti alla discoteca. Ultime notizie: denunciato un buttafuori rumeno di 38 anni, accusato del pestaggio del ragazzo. Ecco cosa è successo(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 15:29:00 GMT)

Infastrutture : Dell'Orco - avvallato nulla su Passante Bologna - in attesa dati : Roma, 24 ott. (AdnKronos) - "Dopo incontro con governatore Bonaccini e assessore Donini, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non ha avallato nulla né su Passante di Bologna né su Campogalliano-Sassuolo. Da una parte aspettiamo ancora dati da Autostrade, dall’altra tutto dipende dall'it

DIRETTA / Treviso Fortitudo Bologna (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due! (basket Serie A2) : DIRETTA Treviso Fortitudo Bologna info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A2, 3^ giornata girone Est (oggi domenica 21 ottobre)(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 11:40:00 GMT)

Italia Loves Sicurezza torna alla Fiera di Bologna per motivare e ispirare : Emozionare, condividere, ispirare, aggregare . Sono questi solo alcuni dei valori trasmessi da Italia Loves Sicurezza , un movimento di persone unito da un obiettivo comune: la salute e la Sicurezza ...

DIRETTA / Virtus Bologna Oostende (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due! (Champions League) : DIRETTA Virtus Bologna Oostende, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaDozza, nella seconda giornata del gruppo D di basket Champions League(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 20:04:00 GMT)