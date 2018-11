Boca-River a rischio rinvio | bufera su Buenos Aires

Libertadores - Boca-River a rischio rinvio : ecco perché : Potrebbe saltare l’attesissima finale di Copa Libertadores tra Boca Juniors e River Plate. Le forti piogge della mattinata stanno mettendo a dura prova il manto erboso della Bombonera, teatro del match di andata dell’ultimo atto della Champions sudamericana – il regolamento della Coppa prevede anche una finale di ritorno -. A Buenos Aires l’allerta meteo rischia di compromettere il derby più atteso di sempre. Gli ...

Boca-River - lotta senza quartiere : Non sarà triste y solitario, ma sarà senza dubbio final. Una partita mai vista con una Copa Libertadores in palio. Una finale mai immaginata neppure da Osvaldo Soriano o Edoardo Galeano, i poeti di ...

(Video) Boca Juniors-River Plate : Federico Buffa presenta il “Superclasico” : Da una parte “los Millonarios”, dall’altra gli “Xeinezes”, da una parte la squadra dei “ricchi” di Buenos Aires, dall’altra quella del “pueblo”, dei popolo, quella che in ogni gara interna fa tremare tutto il quartiere de “La Boca”. Stiamo parlando, ovviamente, del Superclasico più importante della storia del calcio sudamericano: quello che si giocherà in ...

La lotta di classe nel calcio è Boca-River : Appuntamento con la storia Per gli appassionati di calcio napoletani, è quasi un peccato che oggi si giochi Genoa-Napoli. Anzi, senza quasi. Perché mezz’ora dopo il calcio d’inizio a Marassi, inizierà una delle partite più importanti degli ultimi dieci-quindici anni, in Europa. Probabilmente, la più importante di ogni tempo in Sudamerica. Forse, solo il Maraçanazo del 1950 può avere lo stesso impatto storico-culturale, ma più per il ...

Boca-River - la partita più bella del mondo : Era il sogno di tutti, mai avverato nonostante tante sfide, giocare la partita più bella del mondo - gli argentini pensano che Maradona sia il più grande calciatore del mondo e solo uno dei maggiori ...

Stasera c’è l’andata di Boca-River - una storica finale di Copa Libertadores : La doppia finale tra i due club di Buenos Aires è un evento irripetibile per il calcio sudamericano: le cose da sapere