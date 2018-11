Black Knight | il satellite “alieno” che ruota intorno alla Terra

laragnatelanews

(Di sabato 10 novembre 2018) C’è qualcosa che gira sulle nostre teste che non è un, un detrito, forse. Ci sono più di 14.000 oggetti in orbita sopra di noi. Ogni tanto di qualcuno se ne perde il controllo, cade sulladisintegrandosi nell’atmosfera. Si inizia a parlare, già da qualche anno di immondizia, orbitante (il 78% dei satelliti spediti nello spazio non è più funzionante). Qualcosa anche di pericoloso nelle missioni spaziali. Ce ne è uno di questi detriti che però ha una forma insolita e molte caratteristiche, per cui, nel tempo, gli si è attribuita un’origine extraterrestre.sta nella nostra orbita da chissà quanto tempo. Tra le sue caratteristiche principali c’è la direzione della sua orbita che è differente da tutti gli altri satelliti, la forma, e sembrerebbe emettere dei segnali simile a quelli radio. Lo stesso Stephen Hawking, se ne era ...