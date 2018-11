Biglietti Milan-Juventus | come acquistare gli ultimi tickets per la sfida di Serie A di

I Biglietti del tour 2019 di Vasco Quattro date a Milano - poi Cagliari : ... infatti, soltanto gli iscritti al Blasco Fanclub , che oggi conta più di trentamila soci, potevano acquistare, con diverse ore di anticipo su tutti gli altri, le prevendite degli spettacoli. ...

Milan-Juventus : i tifosi bianconeri protestano per il caro Biglietti : Gli Ultras della Juventus protestano contro il caro biglietti per Milan–Juventus, big-match di domenica sera. La scorsa notte, a due passi da San Siro, sono stati esposti due striscioni polemici, firmati dai Drughi: ”75 buone ragioni per non vedere la partita coi piccioni” e ”Milan-Juve, alzi prezzi a più non posso e metti a posto i conti in rosso”, si legge. Le tifoserie organizzate della Juventus avevano già ...

Boom di vendite per il tour di Vasco Rossi nel 2019 - annunciate nuove date a Milano : info Biglietti in prevendita : Sono aperte le prevendite per le nuove date del tour di Vasco Rossi nel 2019, che porta il rock all'italiana allo Stadio San Siro di Milano per 6 date nel mese di giugno. I nuovi appuntamenti sono quelli dell'11 e del 12 giugno, con biglietti in prevendita che sono disponibili dal 12 novembre alle ore 10 per tutti i soci del fan club. La prelazione avrà una durata di 26 ore, con la chiusura dell'accesso esclusivo alle 12 del 13 novembre. La ...

Biglietti per i Backstreet Boys a Milano nel 2019 - unico concerto in Italia per l’album DNA anticipato dal singolo Chances : I Backstreet Boys a Milano nel 2019 per una sola data Italiana del loro DNA World Tour. La tournée mondiale seguirà il rilascio del nuovo disco di inediti della band americana che dopo 18 anni torna nelle arene indoor. Il tour partirà nel 2019 e li vedrà protagonisti di molti concerti in giro per il mondo. L'Italia non sarà esclusa dal loro giro: i Backstreet Boys a Milano nel 2019 terranno un unico evento Italiano in programma al Mediolanum ...

Biglietti in prevendita esclusiva per il tour di Vasco Rossi nel 2019 a Milano : info - prezzi e numero massimo : I Biglietti in prevendita esclusiva per il tour di Vasco Rossi sono ufficialmente partite. Dopo l'annuncio dell'organizzazione, i membri del fan club hanno avuto finalmente accesso alla piattaforma per l'acquisto dei tagliandi di ingresso per le sole date di Milano, mentre per Cagliari occorrerà attendere qualche giorno. I soci potranno quindi ottenere il loro biglietto con 26 ore di anticipo rispetto alla vendita generale, con le varie ...

Nuove date dei Thegiornalisti per il Love Tour 2019 ad aprile - raddoppiano Roma e Milano : prezzi dei Biglietti in prevendita : Vivo Concerti ha annunciato Nuove date dei Thegiornalisti per il Love Tour 2019: la band di Tommaso Paradiso, che ha debuttato lo scorso ottobre nei palasport coi concerti a supporto dell'ultimo omonimo album, registra il sold out a Roma e Acireale, raddoppiando entrambi gli appuntamenti ed aggiungendo anche un'altra data a Milano. Tre in totale i nuovi concerti aggiunti al già ricco calendario 2019 del Love Tour, che dopo la conclusione ...

Achille Lauro all’Alcatraz di Milano il 7 novembre : ultimi Biglietti - orari e il duetto con Anna Tatangelo : Achille Lauro all'Alcatraz di Milano stasera, mercoledì 7 novembre, per il primo dei due eventi in programma quest'anno. Il secondo è atteso a Roma, Atlantico, il prossimo sabato 10 novembre. Per il concerto di Achille Lauro all'Alcatraz di Milano sono ancora disponibili in prevendita alcuni biglietti al prezzo di 23 euro per posto unico intero non numerato in piedi oppure al prezzo di 93 euro per il posto unico incluso nel pacchetto Vip, c'è ...

Biglietti Rita Ora Milano Tour 2019 : data concerto - prezzi - info : Rita Ora ha annunciato un concerto del suo prossimo Tour 2019 che farà tappa anche in Italia, in particolare a Milano. Ecco di seguito data, prezzi, info e dove acquistare i Biglietti. Rita Ora in concerto a Milano in aprile 2019 L’artista è stata ospite la scorsa settimana a X Factor Italia, dove ha annunciato che tornerà ad esibirsi nel nostro Paese per un’unica data il 30 aprile 2019 al Fabrique di Milano. Il nuovo ...

Massive Attack in Italia nel 2019 : Biglietti in prevendita per i concerti a Milano - Roma e Padova : I Massive Attack in Italia nel 2019 terranno tre concerti in programma nel mese di febbraio. Le location sono quelle del Mediolanum Forum di Assago (Milano), del Palalottomatica di Roma e della Kioene Arena di Padova, le date sono rispettivamente quelle del 6, dell' 8 e del 9 febbraio prossimi. Il tour Italiano dei Massive Attack farà tappa a Milano il 6 febbraio per spostarsi a Roma l'8 febbraio e a Padova il 9 febbraio nell'ambito del ...

Tokio Hotel in concerto in Italia nel 2019 - a Milano - Roma e Bologna : Biglietti in prevendita : I Tokio Hotel in concerto in Italia nel 2019 per tre concerti in programma a maggio a Milano, Roma e Bologna. La band tedesca annuncia la tournée europea che il prossimo anno la porterà dal vivo sui principali palchi del continente con il nuovo progetto discografico. Tre sono gli eventi dal vivo in programma in Italia dal 7 al 10 maggio. I Tokio Hotel si esibiranno il 7 maggio 2019 al Fabrique di Milano, il 9 maggio all'Atlantico di Roma e ...