Beppe Grillo esalta e spinge la Raggi | “Adesso colpisci forte mentre riprendono fiato”

'colpisci forte mentre riprendono fiato' "Beppe Grillo commenta l'assoluzione della raggi - Politica : Da www.beppegrillo.it raggi grillo Assolta, Virginia raggi è stata assolta. Ha ricevuto abbastanza discredito e calunnie da raggiungere 360 archiviazioni ed una assoluzione in due anni. Praticamente ...

Raggi assolta - Beppe Grillo : 'Virginia colpisci forte mentre riprendono fiato' : 'colpisci forte mentre riprendono fiato'. È questo il titolo del post di Beppe Grillo in cui il fondatore del M5S commenta l'assoluzione della sindaca di Roma. Virginia Raggi assolta per il processo ...

Raggi assolta - Beppe Grillo : «Virginia colpisci forte mentre riprendono fiato» : 'colpisci forte mentre riprendono fiato'. È questo il titolo del post di Beppe Grillo in cui il fondatore del M5S commenta l'assoluzione della sindaca di Roma. Virginia Raggi assolta per il processo ...

Verso il tutto esaurito per Beppe Grillo che torna in Calabria con il suo nuovo spettacolo : A confermarlo è il promoter Ruggero Pegna, organizzatore dell'evento e di tutti i suoi precedenti spettacoli in Calabria. " La notizia del suo ritorno " ha affermato Pegna è stata accolta con grande ...

È nato il figlio del ministro Giulia Grillo. E non si chiama Beppe : Fiocco azzurro nel Governo gialloverde. Il ministro della Salute del M5S Giulia Grillo ha dato alla luce un bambino, di nome Andrea. Questa mattina alla buvette di Montecitorio alcuni deputati hanno brindato alla nascita del bebè.Il ministro e il suo compagno Gianluca ringraziano la ginecologa Lucia Masini e tutta l'èquipe di ginecologi, anestesisti, ostetriche e neonatologi della fondazione policlinico universitario Agostino ...

Beppe Grillo a scuola di bioplastiche a Bottrighe : Novamont è leader nel settore e affonda le radici nella scuola di Scienza dei Materiali Montedison da dove alcuni ricercatori hanno iniziato a sviluppare il progetto ambizioso di integrazione tra ...

Beppe Grillo e la bufala sull’esaurimento nervoso di Emmanuel Macron : “Vibratore ha pile scariche” : Beppe Grillo rilancia sul suo profilo Facebook una bufala su un presunto esaurimento nervoso, con tanto di ricovero in clinica psichiatrica, per il presidente francese Emmanuel Macron. Ma la notizia è ripresa da un sito di satira francese. Grillo scrive, riferendosi all'articolo: "Il vibratore della collezione più vecchia della maestra ha le pile scariche...".Continua a leggere

Maurizio Crozza prende in giro Beppe Grillo e tutto il M5S : Maurizio Crozza prende in giro Beppe Grillo e tutto il M5S Maurizio Crozza nella puntata di Fratelli di Crozza, in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, ha commentato il discorso di Beppe Grillo al Circo Massimo: “Grillo è un comico dell’assurdo solo che poi da comico non si è inventato una compagnia di cabaret che fa tournée nei teatri, no, si è inventato i 5 Stelle una compagnia di cabaret che va in tournée a Palazzo ...

Crozza a Beppe Grillo : “Io sto con te - ma avverti quando fai satira e quando il politico. Perché ora fai parte del potere” : Maurizio Crozza nella puntata di Fratelli di Crozza, in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, ha commentato il discorso di Beppe Grillo al Circo Massimo: “Grillo è un comico dell’assurdo solo che poi da comico non si è inventato una compagnia di cabaret che fa tournée nei teatri, no, si è inventato i 5 Stelle una compagnia di cabaret che va in tournée a Palazzo Chigi”. Video Nove L'articolo Crozza a Beppe Grillo: ...

Manovra - la fedelissima di Beppe Grillo attacca Luigi Di Maio : 'Mai il condono fiscale' : 'Il decreto fiscale dovrà essere modificato rispettando i principi ispiratori del Movimento'. Luigi Di Maio è nel mirino dei pentastellati. La rivolta sul condono è guidata dalla fedelissima di Beppe ...

Elio (delle storie tese) contro Beppe Grillo/ “Le battute sull'autismo mi hanno fatto inc...” : Elio (delle storie tese) contro Beppe Grillo: “Le battute sull'autismo mi hanno fatto inc...”. Il frontman della band milanese torna sulla polemica e lancia un appello al garante del M5s(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 15:37:00 GMT)

Paolo Rossi : "Beppe Grillo non può essere comico e leader politico. Il Movimento 5 Stelle? Per me solo una scappatella finita subito" : Paolo Rossi ha fatto della satira sul potere il proprio registro stilistico. Grande cabarettista, allievo di Enzo Jannacci e Dario Fo, in un'intervista a La Verità racconta la sua concezione di comicità e il suo rapporto con il potere, sempre oggetto di derisione.La comicità consiste nel modificare a sorpresa, con uno scatto violento, il punto di vista comune. La prima regola di chi fa satira dovrebbe essere quella di non ...

Beppe Grillo - battute sull'autismo : 'Io strumentalizzato - per i comici non esiste il politically correct' : "Non è la prima volta che le mie parole vengono rese strumenti, amplificatori speciali per sorde orecchie benpensanti. Sorde, con tutto il rispetto per chi ha problemi di udito". Lo scrive in un post ...

Beppe Grillo e la metafora sull’autismo : “Non esiste il politically correct nel mio mestiere” : “Non è certo la prima volta, le mie parole vengono rese strumenti, amplificatori speciali per sorde orecchie benpensanti. Sorde, con tutto il rispetto per chi ha problemi di udito. Sorde, con tutto il rispetto per le voci che chiedono un sostegno convincente, che non sia soltanto la fondazione dell’ennesima associazione di dotti e sapienti. Nessuno vuole davvero essere protagonista del dolore, a meno che da questo non tragga vantaggio in ...