Bayern Monaco pronto ad un’offerta “senza limiti per Mbappè” - ma c’è un intoppo : Kylian Mbappé potrebbe lasciare il PSG solo a fronte di una proposta folle da parte di una big europea, il Bayern Monaco sarebbe disposto a far follie Il Bayern Monaco, come tanti altri club europei, sognano di poter strappare al PSG il fenomeno Kylian Mbappé. Intervistato dalla Bild, il presidente dei bavaresi Uli Hoeness, ha dato il proprio placet in merito ad una possibile operazione, conscio che i costi per prendere un calciatore del ...

Bayern Monaco - lite tra Salihamidzic e un calciatore : ecco cos’è successo : In casa Bayern Monaco le acque rimangono agitate, nonostante il riavvicinamento alla vetta in Bundesliga e il primo posto nel girone di Champions League. A contribuire a creare caos ci ha pensato il solito James Rodriguez che, dopo lo sfogo nei confronti dell’allenatore Niko Kovac, ha avuto un battibecco anche col direttore sportivo Hasan Salihamidzic. L’episodio, stando alla Bild, risale allo scorso 27 ottobre quando, in ...

Bayern Monaco-James Rodriguez - la rottura è totale : lite prima con Kovac - poi con Salihamidzic : Bayern Monaco-James Rodriguez il rapporto tra le parti sembra essere giunto ai ferri corti, il colombiano litiga anche con Salihamidzic Acque agitate in casa Bayern Monaco con James Rodriguez sempre sotto i riflettori. Il giocatore colombiano dopo essere stato nell’occhio del ciclone per lo sfogo negli spogliatoi contro l’allenatore Niko Kovac, torna a far parlare di sé per un nuovo scontro, questa volta col direttore sportivo ...

Bayern Monaco - ultima chiamata per Kovac : ora rischia il posto : In casa Bayern Monaco non si vivono tempi sereni, a testimoniarlo è l’ultimo risultato deludente in BundesLiga: il pareggio interno con il Friburgo. Alcuni giocatori del Bayern, per lo più i senatori, non gradirebbero i modi di lavorare del tecnico ex giocatore e avrebbero chiesto alla società la sostituzione dell’allenatore. I bavaresi sono impegnati domani in […] L'articolo Bayern Monaco, ultima chiamata per Kovac: ora ...

Bayern Monaco - Rummenigge rigetta l’ipotesi della SuperLega europea : SuperLega europea ancora molto lontana dalla realizzazione, Karl-Heinz Rummenigge ha parlato di tale ipotesi Il Ceo del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge ha ribadito che il club è impegnato a giocare nella Bundesliga tedesca e nella Champions League europea. Rummenigge ha ribadito in un’intervista con Sky Tv in vista della partita del Monaco di Baviera contro il Friburgo che il Bayern non sa nulla di una SuperLega europea da ...

Inter - il Manchester United e il Bayern Monaco insistono per Skriniar : L'Inter negli ultimi due anni, grazie anche al grande lavoro del direttore sportivo Piero Ausilio, è riuscita a costruire una rosa competitiva sia a livello italiano sia a livello europeo, come dimostrato dalle prime apparizioni in Champions League dopo quasi sette anni di assenza. E uno degli elementi che si è messo maggiormente in mostra è il centrale slovacco, Milan Skriniar, spesso tra i migliori in campo anche nel periodo più buio ...

Manchester United e Bayern Monaco su Skriniar. Ma l'Inter... : Tuttavia, l'Inter non può non ascoltare i rumurs provenienti dal mondo del calciomercato. Nella scorsa estate, il club meneghino avrebbe rifiutato delle proposte da circa 65 milioni di euro, ...

Bayern Monaco - gaffe da Halloween : Rafinha si scusa per il costume da attentatore arabo : Notte di brividi, scherzetti e naturalmente festa quella di Halloween , evento che ha incontrato il consenso di squadre e giocatori pure nel mondo del calcio. Serata movimentata anche per il Bayern Monaco , d'altronde uno dei partecipanti ha esagerato nel travestimento per stupire presenti e compagni. Parliamo di Rafinha , 33enne ...

Halloween - bufera sul Bayern Monaco : Rafinha travestito da attentatore arabo : Rafinha travestito da attentatore arabo ha fatto infuriare diversi tifosi ed autorità, un costume di Halloween un po’ sopra le righe “Halloween è una festa della paura con costumi esagerati, non era mia intenzione far arrabbiare nessuno con il mio travestimento o ferire i sentimenti di qualcuno“. Rafinha ha tentato di scusarsi attraverso il proprio account Twitter dopo il suo travestimento di Halloween che ha fatto ...

Bayern Monaco falcidiato dagli infortuni : si ferma anche Thiago Alcantara : Thiago Alcantara si è fatto male ad una caviglia durante il secondo tempo del match di Coppa di Germania del Bayern Monaco Nuovo infortunio per il Bayern Monaco, l’ultimo in ordine di tempo è quello del centrocampista Thiago Alcantara. Il giocatore spagnolo si è infortunato alla caviglia durante il secondo tempo del match di Coppa di Germania vinto dai bavaresi 2-1 contro il Roedinghausen. Alcantara si aggiunge alla lista dei ...

Il Bayern Monaco cede James Rodriguez : c'è anche la Juventus : I bavaresi non riscatteranno il colombiano gestito da Jorge Mendes. La concorrenza arriva dalla Premier League

Bild : 'James Rodriguez-Bayern Monaco - è rottura. C'è la Juventus' : TORINO - James Rodriguez e il Bayern Monaco pronti alla separazione. Secondo Sport Bild, riportando indiscrezioni che hanno come fonte l'entourage del giocatore, il trequartista colombiano lascerà il club tedesco a fine stagione. Ci sarebbe anche l'ipotesi gennaio, ma ...

Shabani - il nuovo Schweinsteiger che fa 'litigare' Inter e Bayern Monaco : PANUCCI LO ATTENDE - Sarà colpa del caso, che non tutti gli anni ti regala giovani giocatori già pronti per un livello di competizione molto più alto, sarà colpa di una politica societaria cambiata, ...

