Barcellona | dirigenza all’opera per il rinnovo di Valverde

(Di sabato 10 novembre 2018) Ilè al lavoro per proporre undi contratto, anche solo annuale, al tecnico Ernesto, in scadenza a giugno 2019. Come riporta L'Equipe le parti si sono accordate per vedersi durante la prossima sosta delle nazionali e gettare le basi per una vera e propria trattativa. Il presidente dei catalani Josep Maria Bartomeu ha già fatto sapere all'allenatore spagnolo di aver tempo fino a marzo prima di dover dare una risposta.