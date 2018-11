Barbara Lezzi | “Su divulgazione scientifica bisogna fare informazione a 370 gradi”

La mitologica ministra del Sud Barbara Lezzi e l'informazione a "370" gradi Video : 'Bisogna dare un'informazione a 370 gradi', dice in tv Barbara Lezzi. La ministra per il Sud continua ad inanellare gaffe in tv, ma non molla. Fu lei a sostenere questa estate che la crescita del pil ...

Barbara Lezzi - la ministra grillina asfaltata da Filippo Facci : vada pure a nascondersi : ... parla sopra l' interlocutore, perfeziona la sua specialità - il casino - e ci sono nientologi come Andrea Scanzi , Il Fatto Quotidiano, che arrivano a candidarla come ministro dell' economia.

"Sul Tap non potevo sapere". Barbara Lezzi a Mezz'ora in più : Quando parlava di fermare il gasdotto Tap "uno spiraglio ancora c'era", ma il Governo uscente, dopo le elezioni, a marzo "ha chiuso l'iter autorizzativo" con una "scortesia istituzionale". Lo afferma Barbara Lezzi, ministro per il Sud, intervistata da Mezz'ora in più, su Raitre, respingendo l'accusa di impreparazione nella gestione del gasdotto che porterà il gas azero in Italia.Il Movimento 5 Stelle, dopo anni di battaglie contro ...

Barbara Lezzi : Ecco la verità sulla Tap che non dicono! : Barbara Lezzi: Ecco la verità sulla Tap che non dicono! Uno sfogo, una difesa accesa dopo essere stata per giorni al centro delle polemiche e delle accuse da parte dei No Tap e delle comunità locali. La ministra per il Sud Barbara Lezzi si affida a un video per ribadire che dalla vicenda del gasdotto esce «con la testa alta». «Il Movimento 5 Stelle non ha dato nessuna autorizzazione a Tap, noi ci ritroviamo ora nella condizione di non poter ...

Caso Cucchi - il ministro M5s Barbara Lezzi chiede scusa alla famiglia : alla fine le scuse del governo per la famiglia Cucchi sono arrivate. Non da Matteo Salvini ma dal ministro per il Sud Barbara Lezzi , del MoVimento 5 Stelle. Intervistata questa mattina da Massimo ...

Barbara Lezzi Ministro del Sud Dimenticato. Comuni preoccupati ed infrastrutture a rischio : Prima di intraprendere la sua carriera politica Barbara Lezzi ha lavorato per anni in un"orologeria leccese di origini socialiste (tra i proprietari lo zio sodale dell"ex Presidente delle Partecipazioni Statali l"on. Biagio Marzo) per cui dovrebbe avere ben chiara l"importanza del tempo e dei più deboli, specie nel Sud. Origini occupazionali che non la stanno aiutando a difendere il Mezzogiorno. Conte sfiducia se stesso e la stessa Lezzi, ...