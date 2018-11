Balotelli | Razzisti malati

Balotelli all'attacco dei razzisti : "Siete parte malata del mondo" : Balotelli torna a parlare di razzismo e dei razzisti. E lo fa ancora una volta sui social network, come successo in passato.Il campione di calcio e attaccante del Nizza ha risposto agli utenti che sui social lo stavano attaccando. "Voi razzisti meritate una cosa sola - ha scritto in un post sulle Instagram Stories - Di vivere una vita soli, senza nessuno che vi pensi, senza mancare a nessuno e di andarvene un giorno senza mai essere ricordati. ...

"Voi razzisti meritate una cosa sola. Di vivere una vita soli, senza nessuno che vi pensi, senza mancare a nessuno e di andarvene un giorno senza mai essere ricordati. Voi siete la parte malata di questo mondo". Mario Balotelli si sfoga così, con un post su Instagram, e risponde agli insulti ricevuti sui social. Nelle storie, infatti, pubblica i commenti razzisti ricevuti. Il tenore dei commenti è di livello infimo.

