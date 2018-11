Balotelli | Razzisti malati

Insulti razzisti contro Balotelli - SuperMario sfoga la sua rabbia su Instagram : “avete rotto il cazzo” : Mario Balotelli contro un haters razzista su Instagram, il calciatore del Nizza scoppia di rabbia di fronte ai soliti Insulti ricevuti Mario Balotelli si sfoga su Instagram dopo gli ennesimi Insulti ricevuti via Instagram. Un haters razzista gli manda dei messaggi pieni di astio e lui li pubblica sui social denunciando il fatto. Il calciatore del Nizza poi dice la sua su quanto accadutogli. “Voi razzisti meritate una cosa sola – si ...

