B come Sabato – Ottava puntata del 10 novembre 2018 Ospiti e temi

#iononsonocomeloro : sabato 10 in piazza delle Carceri liberi cittadini contro la disumanità : Prato, la manifestazione non parte da nessun partito, nessuna associazione ma da una privata cittadina che ha lanciato l'idea su Facebook ed ha trovato velocemente centinaia di adesioni

B come Sabato – Settima puntata del 3 novembre 2018. Ospiti e temi. : Il sabato pomeriggio di Rai 2 quest’anno si è acceso con un nuovo contenitore dedicato al calcio, comprese le serie minori, e a tutto lo sport in generale. Si tratta di B come sabato, condotto da Gabriele Corsi, Andrea Delogu, con Marco Mazzocchi e la partecipazione di Gigi e Ross, di cui oggi andrà in onda […] L'articolo B come sabato – Settima puntata del 3 novembre 2018. Ospiti e temi. sembra essere il primo su Un Due Tre Blog.

Calendario Serie A - gli orari degli anticipi di oggi (sabato 3 novembre) : come guardarle in tv e in diretta live streaming. Il palinsesto completo : L’undicesima giornata della Serie A 2018-2019 si completerà tra oggi e domani. Dopo l’anticipo di ieri nel quale il Napoli ha superato per 5-1 l’Empoli, oggi si proseguirà con il solito trittico di anticipi: alle ore 15.00 l’Inter ospiterà il Genoa, mentre alle ore 18.00 la Roma andrà a giocare a Firenze, infine alle ore 20.30 il Cagliari farà visita alla Juventus. Di seguito il Calendario completo, il programma ...

Calendario Test Match rugby - il programma di tutte le partite di sabato 3 novembre. Gli orari e come vederle in tv : Novembre è il mese in cui si apre la finestra autunnale dei Test Match internazionali di rugby: in tutto il mondo le migliori Nazionali della palla ovale si sfidano per tutto il mese. Sarà questa l’ultima finestra autunnale prima della Coppa del Mondo del 2019, che si terrà tra un anno in Giappone, e al termine di questi incontri il ranking mondiale potrebbe essere completamente diverso rispetto a quello attuale. Si parte sabato 3 con ...

Ascolti Tv di sabato 27 ottobre. Vincono De Filippi e Belen - Clerici muta come il pappagallo : La serata di ieri, sabato 27 ottobre 2018, era tutta improntata sulla prima sfida tra il redivivo Portobello , riportato alla luce da Raiuno e affidato in conduzione ad Antonella Clerici e l'ormai ...

I Dieci Comandamenti - lo speciale “come figli miei” su Rai3 | sabato 27 ottobre : “I Dieci Comandamenti” approva in prima serata su Rai 3: Domenico Iannacone racconterà la vita degli studenti nello speciale “Come figli miei” La scuola sarà protagonista di uno speciale de I Dieci Comandamenti, il programma condotto da Domenico Iannacone che ci racconta le vite degli altri con uno stile ‘laico’ e originale per affrontare temi sociali. Ecco le anticipazioni della puntata speciale “Come ...

Speciale I Dieci Comandamenti - come figli miei - Domenico Iannacone a TvBlog : "In onda il sabato sera? Perché no? Il servizio pubblico deve rischiare" (Video) : sabato 27 ottobre 2018, andrà in onda su Rai 3, lo Speciale de I Dieci Comandamenti, il programma di inchieste morali realizzato da Domenico Iannacone, intitolato Come figli miei, dedicato all'Istituto Professionale del Parco Verde a Caivano, alle porte di Napoli, un luogo dove la dispersione scolastica raggiunge i livelli più alti in Italia e dove la scuola rimane l'unico baluardo di legalità.In occasione della conferenza stampa di ...

come figli miei - sabato in Tv su Rai 3 lo speciale de 'I dieci comandamenti' : sabato 27 ottobre la programmazione di Rai 3 prevede la messa in onda, alle 21:40 circa, di Come figli miei, uno speciale de 'I dieci comandamenti' curato da Domenico Iannacone e Luca Cambi. Il mondo della scuola approda così nella prima serata della Radiotelevisione Italiana con un docu-reality nel quale i protagonisti sono gli insegnanti e gli alunni di una scuola superiore di Caivano, nell'hinterland napoletano [VIDEO]. Nel corso della ...

I topi - la serie comedy di Antonio Albanese debutta su Rai3 sabato 6 ottobre : anticipazioni : sabato 6 ottobre debutta un unicum nel panorama televisivo italiano: a partire dalle 21.15 su Rai3, infatti, comincia I topi, la prima serie tv di Antonio Albanese, una commedia nel segno del suo inconfondibile stile. Composta da sei episodi di 25 minuti ciascuno, che Rai 3 trasmette in tre prime serate (due episodi a settimana, il sabato), la serie dà vita a un nuovo personaggio di Albanese, dotato di grande ironia e gusto del paradosso, che ha ...