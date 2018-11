Azzurri del Nord | sì a grandi opere

Triathlon - World Cup Miyazaki 2018 : chiude con un podio Delian Stateff - terzo! Buona prestazione corale degli Azzurri : Si chiude con una gara su distanza olimpica la stagione 2018 del Triathlon: a Miyazaki, in Giappone, cala il sipario sulla World Cup con la prova nipponica che chiamava gli atleti a misurarsi con 1500 metri (due giri da 750 m) a nuoto, 40 km (7 giri da 5.7 km) di ciclismo e 10 km (4 giri da 2.5 km) di corsa. Nella prova maschile centra il gradino più basso del podio Delian Stateff, che completa la prova a 37″ dallo spagnolo Vicente ...

Rugby - gli Azzurri sfidano i colossi della Georgia - il capitano Ghiraldini : 'Abbiamo fame di vittoria' : Inoltre l'atavica propensione alla lotta dei Georgiani, già temuta da Giasone e degli Argonauti alla ricerca del vello d'oro in quelle terre lontane, ha reso il Rugby lo sport nazionale per i 5 ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : dieci fiorettisti Azzurri presenti in tabellone a Bonn : E’ un’Italia in doppia cifra dopo la prima giornata della prova di Coppa del Mondo di fioretto maschile a Bonn. Infatti sono dieci gli azzurri presenti nel tabellone principale della gara tedesca. Già ammessi di diritto, grazie alla loro classifica ed essendo teste di serie, Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Andrea Cassarà e Giorgio Avola. Gli stessi quattro che poi domenica scenderanno in pedana per la gara a squadre. Oggi ...

Rugby World Classic 2018 – Italia ko contro gli USA : gli Azzurri mancano l’accesso alle finali del Plate : Italia ancora ko nel Rugby World Classic 2018: Italian Classic XV sconfitti dagli USA per 15-16 Gli Italian Classic XV sono scesi in campo alle 24 Italiane per affrontare gli USA nella sfida decisiva per l’accesso alle finali del Plate. Una grande prestazione della mischia Italiana non è bastata per conquistare il diritto a giocare sabato sera la finale del Plate perché la giovane e veloce linea dei trequarti americani ha messo in ...

Hockey ghiaccio - Euro Ice Challenge 2018 : grande esordio per gli Azzurri che superano la Corea del Sud con un netto 5-2 : Buona la prima per la nazionale italiana di Hockey ghiaccio all’Euro Ice Challenge 2018. Allo Stadio Tüskecsarnok gli azzurri si sono imposti contro la Corea del Sud grazie ad una notevole prestazione di squadra che lascia ben sperare anche per i prossimi impegni, in cui i nostri ragazzi sfideranno, rispettivamente, il Kazakistan e i padroni di casa dell’Ungheria. Nel match tra le due prossime avversarie dell’Italia, il ...

Rugby - Test Match Italia-Georgia : alla scoperta della formazione dell’Est Europa. Ecco chi vuole sostituire gli Azzurri nel Sei Nazioni : Una sfida senza appello: Italia-Georgia non rappresenta soltanto un confronto diretto per il ranking mondiale di Rugby (i Lelos ci precedono di pochi centesimi) ma, soprattutto, rappresenta il Match contro la selezione che ci vuole sostituire nel Sei Nazioni. L’unico precedente ufficiale risale ormai a 15 anni fa: ad Asti nel 2003 vinse l’Italia per 31-22. In questi anni il Rugby georgiano è molto cresciuto, fino ad imporsi a livello ...

Biathlon : squadre Elite e A impegnate nell’ultimo ritiro di Sjusjoen - gli Azzurri della squadra B a Livigno : Siamo ormai alla conclusione della preparazione e gli atleti azzurri del Biathlon stanno per volare verso Sjusjoen, in Norvegia, per finalizzare il lavoro svolto durante l’estate e l’autunno. Le nazionali Elite e A si alleneranno per due settimane sulle nevi norvegesi a partire da giovedì 8 novembre. Sono stati convocati dal direttore tecnico Fabrizio Curtaz i seguenti atleti: Dominik Windisch, Lukas Hofer, Lisa Vittozzi e Dorothea ...

Pagelle Inter-Barcellona - 1-1 : i voti della partita. Handanovic il migliore dei nerAzzurri - Icardi decisivo come sempre : L’Inter soffre per 90′, ma alla fine ne esce con un buonissimo punto dalla durissima partita di San Siro con il Barcellona, valida come quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Ancora una volta è Mauro Icardi ad essere decisivo, dopo una partita anonima: l’argentino risponde a Malcom e fa volare la banda di Luciano Spalletti, sempre più seconda nel proprio raggruppamento. Pagelle INTER – BARCELLONA ...

Inter-Barcellona - i tifosi nerAzzurri intonano l’inno della Champions [VIDEO] : Inter-Barcellona, i tifosi nerazzurri intonano l’inno della Champions – La partita tra Inter e Barcellona era attesa da anni dal pubblico di fede nerazzurra. Troppi e lunghi i 6 anni e mezzo di distanza dall’ultima partita giocata dall’Inter nell’Europa che conta. Dopo l’esordio europeo casalingo contro il Tottenham, i tifosi hanno potuto riassaporare i tempi andati con l’arrivo a “San ...

LIVE Karate - Mondiali 2018 in DIRETTA : Busato e Bottaro in finale per il bronzo - out gli Azzurri del kumite : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Mondiali 2018 di Karate. Sul tatami di Madrid questa rassegna iridata dei record si aprirà con le eliminatorie e i ripescaggi del kata, in cui troveremo in gara Mattia Busato e Viviana Bottaro, che cercherà di accedere alla zona medaglia per ripetere il bronzo del 2016. A seguire si combatterà nel kumite, con l’Italia che punterà su Silvia Semeraro, pronta al grande acuto ...

LIVE Karate - Mondiali 2018 in DIRETTA : 6 novembre - Busato e Bottaro in finale per il bronzo - out gli Azzurri del kumite : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Mondiali 2018 di Karate : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento ...

Sci - si avvicina il debutto in Coppa del Mondo : velocisti Azzurri in Colorado : ... ai quattro del gruppo di Coppa del Mondo, ossia Emanuele Buzzi , Peter Fill , Christof Innerhofer e Dominik Paris si aggiungono Mattia Casse , Matteo Marsaglia e Werner Heel . Nella località ...

Sci alpino - i discesisti Azzurri negli Stati Uniti per preparare la prima tappa di Coppa del Mondo : I discesisti volano negli Stati Uniti, al gruppo di Coppa del Mondo si aggiungono Casse, Marsaglia e Heel Sabato 24 novembre, ore 20.15 italiane, appuntamento a Lake Louise, in Canada. Sarà a quell’ora e in quel luogo che comincerà la Coppa del Mondo per i discesisti della squadra maschile. Ed è per preparare quella gara che il gruppo discipline veloci partirà per gli Stati Uniti mercoledì 7 novembre per raggiungere Copper Mountain, ...

Serie B - Pescara-Lecce 4-2 : Del Sole riporta i biancoAzzurri in testa : Controsorpasso avvenuto. Dopo la vittoria del Palermo sul Crotone, sabato pomeriggio, il Pescara era chiamato al successo nel posticipo dell'11ª giornata di Serie B. Così avviene allo stadio Adriatico,...