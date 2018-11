Attentato Melbourne | la vittima è il ristoratore italiano Sisto Malaspina Russel Crowe

ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 novembre 2018) Era di origini italiane ladell’attacco terroristico di ieri a. Si tratta di, 74 anni, proprietario del Pellegrini’s Café, uno dei ristoranti più famosi della città. L’uomo era nato in italia ma ormai era naturalizzato australiano. Ilè stato ucciso a coltellate dall’aggressore, di origini somale, che ha ferito anche altre due persone. A riferirlo è la Farnesina.era arrivato in Australia all’età di 18 anni ed era comproprietario insieme al suo socio, Nino Pangrazio, del noto bar sulla Bourke Street, acquistato nel 1974. Il 74enne era molto conosciuto, tanto che ancheha voluto ricordarlo su Twitter. Il locale, infatti, era diventato un’istituzione e aveva fatto conoscere il caffè espresso in città. “, il mio cuore si spezza …Vado da Pellegrinìs dal 1987. Non sono ...