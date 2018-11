Atalanta-Inter | Gasperini perde un difensore per infortunio

calcioweb.eu

: Al lavoro verso l'Atalanta: seduta mattutina per la squadra ?? Tutte le ?? qui ?? - Inter : Al lavoro verso l'Atalanta: seduta mattutina per la squadra ?? Tutte le ?? qui ?? - Inter : #Spalletti: 'Farsi ritrovare nella condizione mentale di valutare la prossima partita un’estensione della… - Atalanta_BC : Big match prima della sosta! ???? ?? @Inter ?? #11novembre ?? 12.30 CET ?? Stadio di Bergamo ?? @SerieA 12ª giornata ??… -

(Di sabato 10 novembre 2018) Tegola per l’alla vigilia del lunch match di domani con l’, all’Atleti Azzurri d’Italia. José Luis Palomino, l’uomo a cui sarebbe toccata la marcatura di Mauro Icardi, ha dovuto dare forfait per una contusione al polpaccio destro ed è rimasto fuori dalla lista dei convocati di Gian Piero. Il problema, che ilsi trascina dietro da venerdì, si è riacutizzato oggi nella rifinitura a Zingonia. L’assenza dell’argentino costringerà il tecnico atalantino a optare – considerate anche le non perfette condizioni di Toloi – per una linea difensiva inedita con Mancini, Djimsiti e il 2000 Bettella. Per completare l’elenco dei 22,ha inserito il fantasista della Primavera Dejan Kulusevski, nazionale svedese Under 19. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO ...