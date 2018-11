Atalanta | Gasperini | ' L' Inter è da titolo Noi dovremo sfruttare gli spazi'

Serie A Atalanta - Gasperini : «Inter solida e in salute - merito di Spalletti» : Tutto sull'Atalanta Classifica Serie A La cronaca Serie A Atalanta Gasperini Inter Tutte le notizie di Atalanta Per approfondire

Serie A Atalanta - Gasperini : «Contento per Zapata - ha dato segnali importanti»

Atalanta : Gasperini - vinto col gioco : ANSA, - BOLOGNA, 4 NOV - Cercava continuità, l'Atalanta e la trova a Bologna. Terza vittoria consecutiva, per giunta in rimonta. Per Gasperini è un ulteriore segnale di forza: "Abbiamo costruito la ...

Atalanta - Gasperini : 'Zapata può fare ancora di più. L'Inter quest'anno è davvero forte' : Gian Piero Gasperini ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Bologna: 'Siamo partiti bene poi su un rovesciamento abbiamo subito un gol che ha messo la gara in salita. Quello che mi è piaciuto è che non ci siamo disuniti, ma, al ...

Serie A - le formazioni ufficiali di Bologna-Atalanta : 3-5-2 elastico per Inzaghi - Gasperini ha scelto la punta : Al “Dall’Ara” è tutto pronto per il match delle 18 tra Bologna e Atalanta. I felsinei sono reduci da due pareggi e stanno facendo i conti con qualche infortunio di troppo, che ha costretto Inzaghi a disporsi con un 3-5-2 elastico e trasformabile in 4-3-3 alzando Krejci sulla linea degli attaccanti e abbassando Mbaye su quella dei difensori. I nerazzurri, invece, sono stati schierati con il solito 3-4-1-2 in cui Berisha, ...

Atalanta - Gasperini : “Stimo Inzaghi - vogliamo fare bene ora abbiamo fiducia” : Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa prima della partita con il Bologna. L’allenatore ha comunicato ai suoi giocatori di avere tanta fiducia in loro. Ora l’Atalanta sembra avere un altro passo: “Questo è un campionato veramente equilibrato, la classifica è molto corta: abbiamo bisogno di fare una striscia positiva […] L'articolo Atalanta, Gasperini: ...

Atalanta - l’auspicio di Gasperini : “puntiamo ad una striscia positiva” : Atalanta, Gian Piero Gasperini pronto a dar battaglia a Pippo Inzaghi nella sfida di domani contro i Bologna “Questo è un campionato veramente equilibrato e la classifica è molto corta: abbiamo bisogno di fare una striscia positiva lunga per recuperare qualche posizione e avere ancora conferme. Io vedo bene la squadra, anche per come si allena: c’è una crescita generale da parte di tutti. Poi ci vuole il riscontro della ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Ogni gara viaggia sul filo dell'equilibrio»

Atalanta - Gasperini si gode Ilicic : “Ripartiamo dalle certezze come lui” : Finalmente l’Atalanta è tornata a brillare: dopo il netto 5-1 in trasferta contro il Chievo, i nerazzurri sono tornati a vincere anche tra le mura amiche contro il Parma. I tre punti all’Atleti Azzurri d’Italia mancavano dalla prima giornata, quando a cadere sotto i colpi di Gomez fu il Frosinone. A commentare la vittoria di oggi ci ha pensato Gian Piero Gasperini ai microfoni di Sky: “Ogni partita è difficile ed ...

Atalanta - Gasperini : 'Finalmente Ilicic - per noi è fondamentale. Gomez? Ha sbagliato tanto' : Gian Piero Gasperini , allenatore dell' Atalanta , ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sul Parma: 'Le partite sono tutte difficili ed equilibrate, c'è voluta un po' di pazienza, poi è andato tutto bene. I gol non sono mai stati un problema per questa squadra, dopo ...

Atalanta-Parma 3-0 - Gasperini soddisfatto : “Stiamo tornando” : Atalanta-Parma 3-0 – Ha ritrovato l’Atalanta dei tempi migliori mister Gasperini. Nel primo anticipo della decima giornata il tecnico ha rivisto la versione più bella della sua squadra, che è tornata per ritmi tenuti e gioco espresso a quella che ha incantato nelle ultime due stagioni. 3-0 rotondo quello ottenuto di fronte al proprio pubblico, […] L'articolo Atalanta-Parma 3-0, Gasperini soddisfatto: “Stiamo ...

Atalanta-Parma - i 22 convocati di Gasperini : assenti 4 giocatori : Sono ventidue i giocatori convocati dell’Atalanta per la partita di domani contro il Parma. Nella gara valida per la decima giornata del campionato di Serie A, Gian Piero Gasperini, allenatore degli nerazzurri, ha dovuto fare a meno di quattro giocatori che durante questa settimana non sono riusciti a svolgere sedute di allenamento in gruppo insieme ai […] L'articolo Atalanta-Parma, i 22 convocati di Gasperini: assenti 4 giocatori ...

Atalanta : "Gasperini - ho dubbi sulla formazione" : L'Atalanta si appresta ad affrontare il Parma davanti al pubblico amico e Gian Piero Gasperini non chiude la strada a variazioni tattiche rispetto alla sfida contro il Chievo. 'Gomez gioca di sicuro, ...