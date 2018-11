Astronomia | alcune stelle “mentono sull’età” | aggiunto nuovo tassello agli studi

meteoweb.eu

(Di sabato 10 novembre 2018) Sono un gruppo di signore civettuole che pur di non rendere nota la loro età si muovono a velocità differenti, creandoscienziati un quadro difficile da decifrare: si tratta di circa 2900, residenti nel cluster Messier 11 (in alto, in un’immagine dell’Eso). L’ammasso – spiega Global Science – noto anche con il più simpatico nome di cluster dell’Anatra Selvatica, è stato scoperto nel 1681 dall’astronomo tedesco Gottfried Kirch ed è visibile nella costellazione dello Scudo. Un gruppo di astronomi delle Università di Liegi e di Daejeon (Corea del Sud), in partenership con l’Università dell’Arizona, che ha messo a disposizione gli strumenti, è riuscito a smascherare lein questione e a datarle, aggiungendo unsull’evoluzione degli astri. I risultati dell’indagine sono illustrati nell’articolo “Extended main sequence turn-off ...