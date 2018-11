Assistenza Amazon : guida alla garanzia : La garanzia e quindi l’ Assistenza post vendita sono fondamentali per qualsiasi prodotto e per dare tranquillità ai clienti. Amazon lo sa bene, abbiamo già parlato dell’ottimo reso che si può richiedere entro 30 giorni d alla ricezione per praticamente ogni oggetto del catalogo. Non tutti sanno però che l’ Assistenza post vendita del colosso non si limita […] Assistenza Amazon : guida alla garanzia

Amazon Numero Verde : contatti gratuiti in Italia da cellulare e fisso per servizio Assistenza clienti : Scopriamo insieme qual è il Numero Verde gratuito per rivolgersi al servizio di assistenza clienti di Amazon, chiamando da telefono cellulare o fisso. Amazon, la più grande e importante piattaforma di e-commerce al mondo, offre una disparata gamma di prodotti ai propri clienti. Inizialmente nato come libreria online si è poi specializzata anche nella vendita di articoli informatici, elettronici, videogiochi, articoli per la casa e per bambini, ...