Assegnati alla Città di Agropoli i Campionati Nazionali under 18 di Atletica 2019

Ciclismo : sindaco Vicenza - Mondiali Assegnati alla Svizzera - occasione persa : Vicenza , 27 set. (AdnKronos) - “Una brutta notizia per Vicenza . Abbiamo perso un’ occasione straordinaria per la nostra città sotto il profilo sportivo, economico e di immagine.” Il sindaco Francesco Rucco accoglie con amarezza la notizia della mancata assegnazione a Vicenza dei Mondiali di Ciclismo

Assegnati gli Ig Nobel 2018 : ecco le ricerche più improbabili - dai riti Voodoo alla saliva detergente : Consegnati nella notte, nel Teatro Sanders di Boston, gli Ig Nobel 2018, i premi Assegnati da 28 anni alle ricerche più improbabili del mondo dalla rivista Annals of Improbable Research (Air). I vincitori hanno ritirato il premio in banconote da 10.000 miliardi di dollari dello Zimbabwe (pochi centesimi statunitensi), dalle mani di autentici premi Nobel, come il fisico Wolfgang Ketterle e il genetista Michael Rosbash. In dettaglio, l’Ig ...