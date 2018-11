Asi | M5s di traverso e la Lega deve rivedere i piani per lo spazio | il generale Preziosa

Asia Bibi scarcerata ma non può lasciare il Pakistan. M5s : "Governo si impegna per la sua protezione" : Asia Bibi è stata scarcerata ma è ancora in Pakistan. Il suo avvocato aveva riferito che la donna condannata a morte per blasfemia e assolta dalla Corte suprema dopo otto anni di carcere aveva lasciato il Paese. La notizia, però, è stata smentita - riferisce l'Afp - dal ministro degli esteri del Pakistan, Muhammad Faisal. La donna non potrà lasciare il Paese fino all'esito del ricorso che è stato fatto ...

Il caso Asi agita la maggioranza Il M5S : scelta non condivisa : Polemica su twitter del viceministro grillino dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, Lorenzo Fioramonti sulla decisione di Marco Bussetti di rimuovere Roberto Battiston dall'incarico di presidente dell'Agenzia spaziale italiana (Asi). "Ho appreso anche io questa notizia dai social network stamattina - ha twittato Fioramonti - non sarebbe male se decisioni che attengono allo sviluppo ed alla leadership ...

La famiglia Potì querela Lezzi : la senatrice accusa il compianto Vittorio di aver portato Tap a San BAsilio. Ancora scontri tra Pd e M5S

Un ponte minato. Politica in ferie - ma continuano ad aprirsi crepe nella maggioranza. M5s e Lega divisi (quAsi) su ogni provvedimento : Non sono dichiarazioni dell'ultima ora, ma sono lo stesso esplosive. "Il reddito di cittadinanza ha complicazioni attuative non indifferenti. Se riuscirà a produrre posti di lavoro, bene. Altrimenti resterà un provvedimento fine a se stesso". Le parole di Giancarlo Giorgetti contenute nel consueto libro annuale di Bruno Vespa e sapientemente diffuse come anticipazioni hanno irritato non poco Luigi Di Maio.Il vicepremier si è ...

EutanAsia - il senatore M5s Mantero deposita ddl. Associazione Coscioni : “Già 62 adesioni all’intergruppo sul fine vita” : Un disegno di legge sull’Eutanasia è stato depositato in Senato dal parlamentare M5s Matteo Mantero. E intanto, secondo l’Associazione Coscioni, sono già 62 le adesioni all’intergruppo parlamentare sul fine vita: tra loro ci sono 24 esponenti 5 stelle, 11 del Pd, uno di Forza Italia e nessuno della Lega. Dopo che la Consulta il 24 ottobre scorso ha deciso di dare un anno di tempo al Parlamento per legiferare sul tema, qualcosa ...

EutanAsia - l’impegno del M5s è una grande notizia. Ma il silenzio di Pd e LeU è deprimente : Nella scorsa legislatura l’Associazione Luca Coscioni ha dato un contributo determinante all’approvazione della legge sul testamento biologico: un passo avanti di grande rilevanza verso il diritto all’autodeterminazione nelle scelte di fine vita, una legge che consentirà ai malati terminali di ricorrere alla sedazione profonda invece di suicidarsi come fanno ogni anno in Italia mille malati (fra i quali mio fratello Michele, malato ...

«Basta Asilo agli irregolari». Blitz di Salvini spacca M5S : La Lega sta cominciando sul serio a perdere la pazienza. Basta questa la linea del partito di via Bellerio - con l'opposizione interna alla maggioranza, il caso Desirée ha reso ancor...

Con il rinvio della sentenza sul caso dj FABO, la CONSULTA ha chiesto una legge che abolisca l'articolo 580 del Codice penale. Ossia depenalizzi il suicidio assistito.

Mantero - M5S : "Ecco il mio disegno di legge sull'eutanAsia" : Dopo l'invito della Consulta ai politici di fare una nuova legge sull'aiuto al suicidio, il vicepresidente del gruppo Cinquestelle alla Camera lo presenterà la prossima settimana: "Penso che un uomo deve poter decidere sulla propria vita e morte. Altrimenti non è un uomo libero,...

Voto di scambio - via libera del Senato : a favore Lega - M5s e Fratelli d’Italia. La sinistra e Libera : “OccAsione sprecata” : Con 160 voti favorevoli è passato al Senato il disegno di legge contro il Voto di scambio politico-mafioso. I contrari sono stati 98 e 7 gli astenuti. Hanno votato contro Leu, Pd e Forza Italia. A favore Lega, M5s e Fratelli d’Italia. Il provvedimento ora passa alla Camera. Per il Senatore Cinque Stelle Mario Giarrusso, relatore e primo firmatario, “è un passo fondamentale nella lotta alla mafia” perché “l’articolo ...

Voto di scambio - via libera del Senato : a favore Lega - M5s e Fratelli d’Italia. Opposizioni : “OccAsione sprecata” : Con 160 voti favorevoli è passato al Senato il disegno di legge contro il Voto di scambio politico-mafioso. I contrari sono stati 98 e 7 gli astenuti. Hanno votato contro Leu, Pd e Forza Italia. A favore Lega, M5s e Fratelli d’Italia. Il provvedimento ora passa alla Camera. Per il Senatore Cinque Stelle Mario Giarrusso, relatore e primo firmatario, “è un passo fondamentale nella lotta alla mafia” perché “l’articolo ...

Fondi europei indiretti - Melis - M5S - : "per la Liguria grande occAsione sprecata" : ... la Liguria sperpera una grande quantità dei Fondi europei per la formazione in corsi che non rispondono, di fatto, alle attuali esigenze del mondo del lavoro. Questo comporta sprechi, cattivi ...

Sondaggi - la Lega resta prima forza ma perde lo 0 - 5%. M5s cala di quAsi un punto : Rallentano le prime quattro forze politiche, guadagnano voti i partiti minori. È il riassunto del Sondaggio settimanale commissionato a Swg dal Tg La7, che mostra sia Lega che Movimento 5 Stelle in leggera flessione rispetto a sette giorni fa. Il partito di Salvini resta la prima forza politica ma perde lo 0,5 per cento, assestandosi al 30,5; l’alleato di governo, invece, lascia sul terreno quasi un punto percentuale, passando dal 29,0 al ...