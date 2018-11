Arriva un prequel a fumetti di God of War

eurogamer

(Di sabato 10 novembre 2018) La prossima settimana sarà lanciato undedicato proprio a God of War, celebre esclusiva PS4 lanciata quest'anno dall'indiscussa qualità tecnica.La storia sarà ambientata, per l'appunto, prima delle vicende che abbiamo modo di vivere, pad alla mano, sulla nostra PS4, e potremo scoprire il passato di Kratos e i suoi legami con le leggende dell'epica norrena.Se dunque siete appassionati del franchise, e avete trovato anche voi l'ultima avventura di Kratos su PS4 entusiasmante, non potrete certamente perdervi questi retroscena sulla storia di God of War.Read more…