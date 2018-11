Apple | problemi di qualità per alcuni iPhone X e Macbook Pro

Apple rilascia WatchOS 5.1.1 risolvendo i precedenti problemi : È passata giusto una settimana dall’infelice data di rilascio del nuovo update del sistema operativo per Apple Watch. La distribuzione di WatchOS 5.1, in seguito ad alcune segnalazioni di svariati utenti, fu immediatamente bloccata dal leggi di più...

Debutto difficile per l'Apple Watch in Italia : problemi risolti : Ci sono stati problemi per gli Italiani che hanno preso l'ultimo Apple Watch, il quarto, nella modalità più innovativa ed economica, ossia con sim virtuale, eSim,. In Italia è possibile farlo solo con ...

Funziona male l'Apple Watch in Italia : problemi dell'eSim con Vodafone : Ci sono problemi da un mese per gli Italiani che vorrebbero usare l'ultimo Apple Watch, il quarto, nella modalità più innovativa ed economica, ossia con sim virtuale, eSim,. In Italia è possibile ...

Apple corregge i problemi di connessione e ricarica degli iPhone XS con un aggiornamento di iOS : L’annuncio dei nuovi smartphone Apple iPhone XS e XS Max vi ha entusiasmato, ma le voci insistenti sui problemi di connessione e di ricarica vi hanno fermato dall’acquisto? Sappiate che scaricando l’aggiornamento iOS 12.0.1 tutto dovrebbe risolversi, quindi potete procedere all’acquisto con serenità. Per installarlo basta aprire le Impostazioni di iOS nella schermata Generali, quindi fare clic sulla voce aggiornamento ...