Applausi e lacrime al funerale del pediatra palermitano ucciso dal maltempo | le toccanti

(Di sabato 10 novembre 2018) Un lungo applauso e tantehanno salutato l’uscita del feretro di Giuseppe Liotta, ilquarantenne morto durante il nubifragio di sabato scorso nel, mentre si stava recando all’ospedale di Corleone dove lavorava. I colleghi gli avevano detto di non avventurarsi per strada perché c’era in corso un forte temporale, ma lui aveva tentato comunque di recarsi sul posto di lavoro e se ne erano perse le tracce per giorni. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato in un vigneto dopo cinque giorni di ricerche serrate. Oggi, portare a spalla il feretro fuori dalla chiesa sono stati gli uomini del soccorso alpino e speleologico. Centinaia di persone hanno voluto prendere parte alla funzione religiosa, celebrata dall’Arcivescovo di Palermo monsignor Corrado Lorefice, nella chiesa Mater Ecclesiae di Palermo. Oltre alla moglie Floriana, ai familiari, ...