App per scaricare video da YouTube

Le notizie del giorno – I convocati dell’Italia per i prossimi Appuntamenti : convocati ITALIA – L’Italia ha diramato la lista dei convocati per le gare con Portogallo e Stati Uniti: fuori Balotelli e Belotti, confermato Lasagna, c’è Pavoletti. Si avvicina una partita molto importante per l’Italia, quella della Nations League contro il Portogallo, la squadra di Mancini non può sbagliare. Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Salvatore Sirigu (Torino); Difensori: ...

Frosinone-Fiorentina - Pioli : 'Questi punti persi pesano - non sAppiamo gestire le partite. Simeone? Il gol arriverà' : Ai microfoni di Sky Sport, Pioli ha analizzato il match: "Purtroppo non chiudiamo le partite e on più non le sappiamo gestire, abbiamo commesso troppi errori. Se lasci queste partite aperte, può ...

Iachini ed il cAppello : ecco perchè il tecnico non si separa mai dal suo ‘accessorio’ : Iachini ed il cappello, il tecnico non si separa mai dal suo ‘accessorio’. Inizio di stagione difficile per l’Empoli con Andreazzoli in panchina, nonostante la buona prestazione in casa contro la Juventus i risultati non sono arrivati e hanno spinto il club azzurro a procedere con l’esonero. Andreozzoli ha riportato l’Empoli nel campionato di Serie A ma il club adesso rischiava di perdere nuovamente la massima ...

Serena Dandini è tornata Applausi social per La tv delle ragazze : C'è il divano rosso per le interviste, i 'vecchi' spot pubblicitari con Angela Finocchiaro e i nuovi monologhi sull'attuale condizione femminile di Geppi Cucciari , Lella Costa e Anna Gaia , 'veneta e ...

Cupertino ama Parigi - il nuovo Apple Store Champs-Élysées apre il 18 novembre - : Si tratta di lezioni con gli artisti che sono stati selezionati per le decorazioni delle vetrate del negozio e sessioni di musica con Songe e Myd oltre a due spettacoli musicali. Contestualmente ...

Il Consiglio europeo ha Approvato la libera circolazione dei dati non personali : (Foto: Pixabay/CC) Il Consiglio europeo ha dato il via libera alla riforma della circolazione dei dati non personali all’interno dello spazio Ue. Le norme approvate seguono l’accordo preventivo raggiunto lo scorso 19 giugno con il Parlamento europeo che ha approvato la riforma il 4 ottobre 2018. Il loro scopo è la facilitazione della libera circolazione dei dati non personali, al proposito dei quali vanno fatte alcune precisazioni. I dati ...

Mancini : se giunta Raggi non Approva bilancio rischio baratro per Ama : Roma – “Senza l’approvazione del bilancio di Ama da parte della giunta Raggi non potranno essere sbloccate le nuove linee di credito concesse dalle banche e che garantirebbero all’azienda continuita’ finanziaria. Una situazione drammatica, aggravata dall’imminente scadenza delle attuali linee di credito che potrebbe portare Ama verso il baratro”. Lo scrive in una nota Claudio Mancini, Deputato del ...

"Io vado a votare - fatelo anche voi" - l'Appello di Sabrina Ferilli per il referendum sull'Atac a Roma : "Domenica c'è un referendum importante sulla gestione di Atac, un referendum del quale non si parla: io andrò a votare, il mio voto ci sarà". Così in un video diffuso dai Radicali Roma Sabrina Ferilli fa un appello al voto per il referendum consultivo dell'11 novembre sulla possibilità di affidare a gare la gestione del servizio di trasporto pubblico a Roma pur garantendo il controllo sempre al ...

La replica ecumenica di Matteo Salvini al rApper Salmo : “Bruciate i cd? Apri la mente - fratello!” : Oltre a far arrabbiare Biagio Antonacci dandogli del rosicone, il rapper Salmo ne ha avute anche per il ministro Matteo Salvini nella lunga intervista al mensile Rolling Stone che gli ha dedicato la copertina in occasione dell'uscita dell'album di inediti Playlist. Salmo, al secolo Maurizio Pisciottu, aveva invitato i suoi sostenitori a non ascoltare più la sua musica qualora fossero sostenitori di Salvini e delle sue politiche, ritenendo ...

Suicidio assistito - per Marco CAppato e Mina Welby riprende a Massa processo per la morte di Davide Trentini : riprende il processo a Marco Cappato e Mina Welby, rispettivamente tesoriere e co-presidente dell’Associazione Luca Coscioni, che compariranno il prossimo 12 novembre alle 9 dinanzi alla Corte d’assise di Massa per una nuova udienza per la morte di Davide Trentini. Verranno sentiti come testi i suoi cari. Come per l’assistenza offerta a Dj Fabo, Cappato questa volta insieme a Welby, saranno chiamati a rispondere del reato di istigazione e aiuto ...

Dagli Piscologi una serata sul terrorismo con Domenico Quirico Aosta - L'Appuntamento è per giovedì 15 novembre alle 20.45 a Palazzo ... : Una serata, quindi, nella quale cronaca e psicologia si intrecciano con la storia e la cultura, come spiega Alessandro Trento , Presidente dell'Ordine degli Psicologi Valle d'Aosta e coordinatore ...

Apple Pencil 2 - tre cose da sapere sulla nuova “matita” : La scorsa settimana, durante l’evento di presentazione dei nuovi iPad Pro, Apple ha presentato anche l’accessorio che più si presta all’utilizzo di un iPad Pro, la versione aggiornata di Apple Pencil. Come abbiamo già avuto leggi di più...

Milano - il rApper e Salvini : la polemica corre sui social : Salmo: "I ragazzi di oggi vedono il ministro e pensano sia un mito perchè un personaggio, non lo tollero". La replica del vicepremier su Twitter: "Apri la mentem, fratello"

Dati non personali - il Consiglio Ue Approva la riforma : Le nuove norme, spiega una nota, 'sono concepite per dare impulso all'economia dei Dati e allo sviluppo di tecnologie emergenti, come i sistemi autonomi transfrontalieri e l'intelligenza artificiale'.