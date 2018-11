Ancelotti | il leader calmo che ha stregato Napoli | E Mou ha fatto bene

ilgiornale

(Di sabato 10 novembre 2018) Non c'è dubbio sulche il gesto di ieri in conferenza abbia ulteriormente accresciuto l'empatia trae la sua nuova dimora.gli sta entrando nella pelle come lui habreccia in quella dei tifosi, che sembravano essersi tatuati solo a immagine e somiglianza del comandante Sarri. Portarsi la mano all'orecchio in perfetto stile Mourinho è il terzo messaggio in tre giorni in partenza da, destinazione la Torino bianconera: "Non è bello essere offeso per novanta minuti, purtroppo la cultura dell'insulto è una caratteristica italiana. Il gesto di Mou ci può stare perché era ironico e non volgare".Carletto lo sperimenta ogni volta che mette piede allo Stadium, l'ha ricordato due giorni fa: "Evidentemente non ero simpatico a qualcuno dei piani alti". E poi non è più una novità il botta e risposta quasi continuo, tra l'ironia e lo sfottò, che le due società si ...