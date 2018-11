Alzheimer | come prevenirlo e le cause che lo provocano

Alzheimer - come funziona la diagnosi precoce e i primi sintomi della malattia : La ricerca sull’Alzheimer in Italia si concentra soprattutto sulla diagnosi precoce intesa anche come strumento essenziale per lo sviluppo di farmaci per il trattamento della malattia. I 25 progetti triennali di ricerca della rete di giovani ricercatori sostenuti da Airalzh Onlus, in partnership con Coop stanno già producendo risultati interessanti che spaziano dalle nuove interpretazioni applicate a strumenti diagnostici già utilizzati ...