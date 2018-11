Allegri perso una volta | già si parla

Juventus - Allegri non fa drammi dopo il ko con lo United : “abbiamo perso la partita meno importante” : L’allenatore della Juventus ha parlato al termine del match con il Manchester United, esprimendo il punto di vista sulla sconfitta Prima sconfitta in stagione per a Juventus, costretta a cedere l’intera posta in palio al Manchester United. Un epilogo sorprendente quello dell’Allianz Stadium, con i ‘Red Devils’ che riescono a stendere i bianconeri solo in extremis, grazie alla punizione di Mata e ...