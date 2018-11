Alle origini della bontà con Davide Oldani su Rai 1 | ecco quando

Yamaha - ritorno Alle origini con Ténéré 700 : Non sarà esattamente la cilindrata con cui la moto debuttò nel 1986, ma la Ténéré 700 presentata a EICMA 2018 da Yamaha rappresenta un notevole ritorno alle origini. Non fosse altro per l'indole ...

Al MUDEC di Milano c’è “Paul Klee. Alle origini dell’arte” : La mostra, promossa dal Comune di Milano-Cultura e da 24 ORE Cultura-Gruppo 24 ORE, che ne è anche il produttore, è curata da Michele Dantini e Raffaella Resch e presenta 100 opere dell"autore sul tema del "primitivismo", provenienti da importanti musei e collezioni private europee.L"interesse per tutto quanto, in arte, è "selvaggio" e "primitivo" si desta in Klee in coincidenza con il suo primo viaggio in Italia e la scoperta dell"arte ...

Facebook Messenger torna Alle origini di chat. Con qualche funzione in più : Facebook vuole far tornare Messenger alle origini. Ossia alle chat. In questi giorni il gigante dei social network sta rilasciando in questi giorni una versione ridisegnata della app per riportare l’attenzione sulle chat. Dopo i troppi aggiornamenti dell’applicazione di messaggistica incentrati sui giochi, sui bot, sui pagamenti e altre funzioni, i vertici di Facebook hanno finalmente deciso di tornare a trattare Messenger per quello che ...

Bertarelli torna Alle origini : scommette mezzo miliardo sui farmaci contro l'Alzheimer : ... evidentemente non sufficientemente gratificato dalle imprese nautiche, dalla collezionare di supercar e di quadri d'autore e dalle copertine dei giornali people, torna alla grande nel mondo della ...

Tagliente e moderna - la Katana torna Alle origini : ... ottenere un bilanciamento perfetto, che permetta ai piloti Suzuki di primeggiare sulle piste di tutto il mondo negli anni a venire. I tecnici hanno lavorato a 360 gradi, su tutti e tre gli ambiti ...

Esultanza Piatek - perchè l’attaccante del Genoa esulta come un pistolero? Il curioso motivo legato Alle sue origini : Tiro, gol e quel gesto diventato ormai il più imitato dai tifosi d’Italia: ecco il motivo dell’esultanza di Piatek, il pistolero che fa impazzire il Genoa Sette gol in sette partite di campionato, 4 gol in una di Coppa Italia: è questo il bottino pazzesco che Krzysztof Piatek ha messo insieme nelle sue prime partite in Italia. L’attaccante polacco ha fatto innamorare tutti i tifosi del Genoa che si coccolano il ...

Polinesia : a Bora Bora per tornare Alle origini : Le Isole di Tahiti sono conosciute in tutto il mondo per le loro spiagge di sabbia bianca, le loro lagune turchesi ed i loro straordinari paesaggi che spaziano da meravigliosi atolli corallini a ...

Van Helsing 3×02 : ritorno Alle origini (VIDEO) : Van Helsing 3×02 trama e promo – Il secondo episodio della terza stagione andrà in onda su SyFy venerdì, 12 ottobre 2018. “Super Unknown” spingerà Vanessa e Scarlett verso una nuova impresa familiare. Secondo la trama di Van Helsing 3×02 le due sorelle troveranno infatti una traccia collegata ad uno dei loro antenati. Van Helsing 3×02 trama e anticipazioni Scarlett e Vanessa hanno una missione importante da ...

Siria : Alle origini della musica e delle prime notazioni : La BBC ha dedicato ampio spazio a questo racconto, dove scienza, storia e impegno nel preservare una cultura antica si fondono. Il tutto sottolineando come, proprio in Siria, non solo sia stata con ...

Gf Vip - Cattaneo a Monte : "Ricongiungiti Alle tue origini omosessuali" : Da quando il Gf Vip è iniziato, le diverse pagine Instagram amatoriali si divertono nel ritracciare battute da far diventare virali. E diciamo che in questo week end, i vip le hanno aiutate parecchio. ...

Ogier torna Alle origini : dal 2019 va alla Citroen : Ritorno alle origini per Sebastien Ogier. Il 5 volte campione del mondo rally, infatti, insieme al suo navigatore Julien Ingrassia tornano alla Citroen. La squadra francese diretta da Pierre Budar dal ...

Mason - batteria e nostalgia : Alle origini dei Pink Floyd : Difficile staccarsi dagli esordi e dai ricordi di gioventù. Ancora più difficile se gli esordi sono quelli dei Pink Floyd e se chi ricorda è Nick Mason, fondatore e storico batterista della band ...