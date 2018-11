Alessandro Di Battista da schifo | ' Giornalisti puttane' | gli insulti dopo l' assoluzione

Alessandro Di Battista e i dubbi sul suo futuro : “Voglio dare mano a M5s - ma è bella anche libertà” : Alessandro Di Battista parla dal Nicaragua del suo futuro quando tornerà in Italia, a Natale: "Ho una voglia grande di dare una mano al MoVimento, poi lo sto facendo nel mio piccolo anche da qua. Però bisogna vedere, perché è bella pure la libertà di dire e scrivere tutto quello che voglio, è una bella ricchezza".Continua a leggere

‘L’Orizzonte lontano’ - su Loft il nuovo reportage esclusivo di Alessandro Di Battista : “I semi transgenici distruggono la vita dei contadini messicani” : “A Chipilo, in Messico, nuova tappa per capire la battaglia dei contadini messicani contro il mais transgenico degli Usa”. Alessandro Di Battista doveva arrivare nello Stato di Puebla, per trovare l’Italia in Sud America. Nella quinta puntata inedita de ‘L’Orizzonte lontano’, in esclusiva su Loft, la famiglia Di Battista s’inoltra sui sentieri nascosti del Messico. Prima di lasciare la Capitale Alessandro, Sahra Lahouasnia e il ...

Astro di ritorno. Alessandro Di Battista e le "fette di sovranità" : Alessandro Di Battista presto sarà di nuovo insieme a tutti noi. Dall'altro capo del mondo, garantisce di avere già prenotato il volo, il biglietto, per lui e famiglia, è già custodito nello zaino. Fa ritorno come ritrovata sesta stella del MoVimento, Astro di riserva, come altrove accade con il "ruotino" quando non c'è certezza di ritrovare la base. Lo ha annunciato alla piazza di Roma, un video ...

Alessandro Di Battista torna in Italia - la voce nel M5s : come lo mettono 'a cuccia' : E insomma, il M5s vorrebbe candidare Dibba, togliendolo così dalla politica nazionale dove, forse, con la sua intransigenza potrebbe fare più danni che altro. Per inciso, secondo fonti del M5s, lo ...

Il papà di Alessandro Di Battista : "Non vorrei che qualcuno mi deludesse. Io resto il capo dell'opposizione" : Si aggira per gli stand. Camicia e maglione legato in vita. Vittorio Di Battista, 77 anni ma - dice - "me ne sento venti di meno", solca il prato del Circo Massimo: "Mio figlio Alessandro torna a Natale. Ogni tanto una mia amica mi fa vedere i suoi video dal Guatemala. Sapete, con questo cellulare che mi ritrovo, lo sento poco". Il papà del Dibba è sempre presente ai raduni, da quando M5s era all'opposizione: "Mio figlio al posto ...

Alessandro Di Battista : "Italia sotto attacco della finanza"/ M5s : "Indispensabile che governo sia unito" : Alessandro Di Battista: "Italia sotto attacco della finanza". Ultime notizie M5s, il monito dell'ex parlamentare: "Indispensabile che governo sia unito"(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 12:19:00 GMT)

Alessandro Di Battista ringrazia Luigi Di Maio : "Porcate pro-evasori non passeranno" : Dopo la denuncia di Luigi Di Maio sulla presunta manipolazione del testo del dl fiscale, arriva attraverso Facebook il ringraziamento di Alessandro Di Battista.Di Battista scrive: "Intanto grazie a Luigi e alla denuncia che ha fatto, un paio di porcate pro-evasori non passeranno. Consiglio a tutti di concentrarsi su questo. Io, da cittadino, mi sento di ringraziarlo perché è chiaro che finalmente c'è chi sa dire no. Farlo ...

Ad Alessandro Di Battista non piace come lavora Bankitalia e vorrebbe cambiarla : 'Ero preoccupatissimo, non ci dormivo la notte, mi chiedevo: 'Possibile che Bankitalia non sia ancora intervenuta pubblicamente per criticare il Def, quindi il reddito di cittadinanza, quindi la ...

Alessandro Di Battista ministro degli Esteri al posto di Luigi Moavero Milanesi : Il piano è per gennaio , a manovra approvata dal parlamento. I 5 Stelle ne stanno parlando da giorni, secondo quanto riferisce Il Fatto Quotidiano . Un rimpasto di governo con l'obiettivo di far fuori ...

Il rimpastino. Immaginando Alessandro Di Battista sul balcone della Farnesina : Anche la Farnesina, pregevole esempio di architettura del Ventennio, custodisce un ampio balcone, e a breve, proprio da lì, non è escluso che possa affacciarsi Alessandro Di Battista, nuovo probabile custode del ministero degli Affari Esteri e del suo mappamondo-fondale griffato Arnaldo Pomodoro.L'organo ufficioso dell'esecutivo gialloverde, destinato a mutare presto tinta, "Il Fatto Quotidiano" di Marco Travaglio, dunque fonte ...

L’Orizzonte lontano - su Loft il reportage di Alessandro Di Battista : “Se scavi una buca in Messico rischi di trovarci un cadavere” : “La speranza è una brutta parola, una trappola inventata dai padroni per anestetizzare i popoli sofferenti, e il Messico è pieno di speranza”. Alessandro Di Battista prende in prestito le parole di Mario Monicelli, per raccontare i mille volti di Città del Messico. Nella terza puntata inedita de ‘L’Orizzonte lontano’ (in esclusiva per gli abbonati su iLoft.it), Alessandro, Sahra Lahouasnia e il piccolo Andrea proseguono il loro viaggio dagli Usa ...

