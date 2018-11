Al via la manifestazione pro-Tav | oltre 15mila persone in piazza secondo gli organizzatori

Casamassima : corteo storico - si rievocano le gesta di Corrado IV di Svevia nel 1252 Oggi la manifestazione : Una edizione che ha occhio per il passato ma apre le porte al futuro, arricchendosi di preziose e scenografiche novità e spettacoli. L'evento rievoca un episodio storico dell'aprile del 1252 ...

Città di Taranto ai Giochi del Mediterraneo del 2025. L'Amministrazione comunale invia al CONI al CONI la manifestazione d'interesse alla ... : "E' una grande opportunità per Taranto e per la sua provincia " interviene la consigliera delegata allo sport Carmen Casula " che porterebbe Taranto in tutto il mondo e farebbe giungere sul nostro ...

Manifestazione via dell'Istria : assolto Marco Prelz : ...con assoluzione piena un iter giudiziario che mi ha visto imputato nel procedimento sulla Manifestazione tenutasi in via dell'Istria da me organizzata in seguito ad un gravoso fatto di cronaca che ...

Manifestazione contro nomadi abusivi via Pio II Milano - quartiere esasperato : Sabato 29 settembre 2018 si è tenuta una Manifestazione di piazza davanti all'ospedale San Carlo, in via via Pio II a Milano, alla quale hanno aderito i gruppi di centrodestra del Municipio 7, per ...