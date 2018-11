Al centro commerciale Gli Orsi imperdibile mostra commemorativa sulla Grande Guerra

Melbourne : ferito e arrestato un giovane che ha accoltellato diverse persone in un centro commerciale : PRIMAPRESS, - Melbourne, AUSTRALIA, - ferito in grave condizioni e arrestato dalla polizia l'accoltellatore di diverse persone all'interno di un supermercato della città australiana di Melbourne. ...

Cartello contro il disabile nel parcheggio del centro commerciale : si va verso archiviazione : Carugate (Milano): l'uomo venne denunciato per diffamazione ma, secondo varie sentenze della Cassazione, il reato non sussiste se viene pronunciato nei confronti di una categoria

TEDx Marcianise - martedì 9 al centro commerciale Campania. : TED si tiene ogni anno a Monterey, California, ogni due anni in altre città del mondo. L'idea è di diffondere prospettive su temi globali attraverso conferenze aperte dove speaker provenienti da ...

Maltempo Veneto - si alza il livello del Piave : evacuato centro commerciale nel Veneziano : A causa dell’innalzamento del livello del Piave è in corso l’evacuazione dell’outlet McArthurGlen di Noventa di Piave: è una misura presa in via precauzionale. Al momento in Veneto, dopo una breve tregua, ha ricominciato a piovere. L'articolo Maltempo Veneto, si alza il livello del Piave: evacuato centro commerciale nel Veneziano sembra essere il primo su Meteo Web.

Acrobazie mondiali al centro commerciale : Da mercoledì 31 a domenica 4 novembre, a Muggia ha luogo il secondo raduno internazionale di acrobati e danzatori aerei in Italia, il cui acronimo è Riada. Organizzato Scuola di circo ArsMotus e dalla ...

Palermo - 29enne si impicca davanti al centro commerciale Poseidon : Il ragazzo si è impiccato al supporto di una tubatura che porta l'acqua verso il mare, non lontano dalla costa. La drammatica scoperta è stata fatta dai dipendenti e dai clienti del centro commerciale. Sul posto i carabinieri e i sanitari del 118 hanno potuto solo constatare il decesso.Continua a leggere

Alessandra Amoroso : un'ondata di fan al centro commerciale Campania per il firma-copie : Un mare di fan per Alessandra Amoroso, che ieri è stata ospite del centro commerciale Campania di Marcianise per l'instore del suo nuovo album 10/io, uscito il 5 ottobre, e che in pochi giorni ha gia' scalato le classifiche, piazzandosi nelle primissime posizioni. Ore ed ore di file interminabili per il firma-copie della cantante salentina che, come sua abitudine, non si è risparmiata e ha scattato foto e firmato autografi per gli oltre 4.000 ...

Savona - Halloween arriva prima al centro commerciale "La città sul mare" : Domenica 28 ottobre al centro commerciale 'La città sul mare' di Savona iniziano i festeggiamenti di Halloween con un testimonial originale e inedito "Mister Zucca". La festa in maschera inizierà alle ...

Cina : paura al centro commerciale - donna scivola e cade nella vasca degli squali (Video) : Che ci fanno degli squali in un centro commerciale? In Cina a quanto pare non basta più la semplice vasca di pesci rossi al posto del pavimento. Al 'Wuyue Plaza', famoso shopping center della citta' di Jianxing, la maggior attrazione è costituita da un anomalo acquario di pescecani al posto della pavimentazione ordinaria. Fatto sta che alcuni giorni fa, una botola della vasca in cui nuotavano alcuni esemplari di squalo [VIDEO] limone era aperta ...

Furto con spaccata al centro commerciale Il Globo - presa di mira profumeria : L'Aquila - E' stato messo a segno durante la notte scorsa, un Furto presso una profumeria all'interno del centro commerciale Il Globo, situato a L'Aquila nella zona di Pile. I malviventi, dopo essere entrati nel parcheggio del centro ed aver chiuso il cancello di accesso, con l'ausilio di un muletto hanno divelto i paletti d'acciaio che bloccavano l'ingresso e con un pickup, sicuramente rubato, hanno sfondato ...

Incidente al centro commerciale : uomo precipita su una donna dal piano superiore : Brutto Incidente in un centro commerciale di Stratford, nella periferia di Londra, dove nel pomeriggio un uomo è precipitato dal piano superiore colpendo in pieno una donna. Grande spavento fra i ...

Donna cade nella vasca degli squali in attesa del cibo/ Video - terrore all'acquario nel centro commerciale : Donna cade nella vasca degli squali in attesa del cibo: una scena da incubo si è verificata nella provincia di Zhejiang, in Cina. Il Video ha già fatto il giro del mondo..(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 23:02:00 GMT)

DONNA CADE NELLA VASCA DEGLI SQUALI IN ATTESA DEL CIBO/ Video - la scena da incubo al centro commerciale : DONNA CADE NELLA VASCA DEGLI SQUALI in ATTESA del CIBO: una scena da incubo si è verificata NELLA provincia di Zhejiang, in Cina. Il Video ha già fatto il giro del mondo..(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 19:25:00 GMT)

Sara Affi Fella - foto con i fan al centro commerciale : Comincia a ridimensionarsi il caso Sara Affi Fella, la tronista che aveva partecipato a Uomini e Donne nascondendo alla redazione il suo fidanzamento con Nicola Panico: alcune fan si sono avvicinate alla ragazza per chiederle di scattare delle foto con lei al centro commerciale Campania in provincia di Caserta, come documenta il sito Trash Italiano.L'ex di Nicola Panico e Vittorio Parigini è apparsa ai detti dei fan visibilmente ...