Aida Yespica è single | dopo Geppy nessun ritorno di fiamma con Matteo

Aida Yespica chiude con Geppi Lama e ritorna tra le braccia di Matteo : il gossip : Aida Yespica, è finita con Geppi Lama: le ultime indiscrezioni sulla vita sentimentale della showgirl e il ritorno di fiamma con Matteo “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”, così cantava Antonello Venditti e, forse, queste sono oggi le parole migliori per descrivere l’attuale situazione sentimentale di Aida Yespica. La bella […] L'articolo Aida Yespica chiude con Geppi Lama e ritorna tra le ...

Aida Yespica a “Vieni da me” - la venezuelana spiega la ‘separazione’ dal figlio : “ecco perchè non vive con me” : Aida Yespica si racconta a ‘Vieni da Me’, nel programma di Caterina Balivo la bellissima venezuelana confessa il perchè suo figlio Aron non abita con lei in Italia Aida Yespica si racconta a ‘Vieni da me’. La bellissima venezuelana parla della sua vita in Italia e della rottura con l’ex calciatore Matteo Ferrari, padre di suo figlio Aron. “Sono arrivata in Italia a 17 anni perché sognavo di lavorare nel mondo ...

Aida Yespica tra Geppy e il figlio : “Con Matteo Ferrari il rapporto è migliorato” : Aida Yespica a Vieni da me di Caterina Balivo: il nuovo rapporto con l’ex Matteo Ferrari Ospite di Vieni da Me, il nuovo programma di Caterina Balivo, Aida Yespica ha parlato della sua vita privata. Divisa tra il ritorno di fiamma con Geppy, imprenditore napoletano conosciuto nell’estate 2017, e il figlio Aron che vive lontano, […] L'articolo Aida Yespica tra Geppy e il figlio: “Con Matteo Ferrari il rapporto è ...

Aida Yespica/ "Mio figlio Aron è il mio regalo più grande. Con Matteo Ferrari rapporti migliori" (Vieni da me) : Aida Yespica e la sorella Nai ospiti della puntata di lunedì 15 ottobre 2018 di "Vieni da me", il contenitore pomeridiano condotto da Caterina Balivo su Rai1(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 15:14:00 GMT)

Aida YESPICA/ "Ho subito uno stupro a 5 anni!" (Vieni da me) : AIDA YESPICA e la sorella Nai ospiti della puntata di lunedì 15 ottobre 2018 di "Vieni da me", il contenitore pomeridiano condotto da Caterina Balivo su Rai1(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 03:50:00 GMT)

Vieni da me - gli ospiti della settimana : da Alda D’Eusanio a Aida Yespica : Domani, lunedì 15 ottobre, inizia una nuova settimana di programmazione di Vieni da me. Il programma, condotto da Caterina Balivo, va in onda nella prima fascia pomeridiana su Rai Uno. Nel primo mese, il programma della conduttrice napoletana ha sofferto la concorrenza delle altre reti. La Balivo, però, non ha perso le speranze e sta cercando di settimana in settimana di conquistare ascolti e scardinare la concorrenza con ospiti di grande ...

Aida Yespica/ Il ritorno in tv dopo un periodo lontano dai riflettori (Mezzogiorno in famiglia) : Aida Yespica, la splendida showgirl di origini venezuelane torna in televisione dopo un periodo lontano dai riflettori. Quale ruolo avrà nel programma? (Mezzogiorno in famiglia)(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 06:13:00 GMT)

Mezzogiorno in famiglia - Aida Yespica ospite della prima puntata (Anteprima Blogo) : Sabato prossimo torna su Rai 2 l'appuntamento con Mezzogiorno in famiglia. Blogo è in grado di anticipare i nomi degli ospiti della prima puntata della nuova edizione dello storico contenitore di Michele Guardì. Si tratta della showgirl Aida Yespica, reduce dalla partecipazione al Grande Fratello Vip. Insieme a lei dovrebbe esserci (ma in questo caso si attende ancora la conferma ufficiale) il modello Akash, che nella scorsa stagione tv è ...

Aida Yespica chiede scusa a Geppi Lama/ Lei pubblica chat bollenti del suo fidanzato con un’altra - ma… : Aida Yespica, dopo aver pubblicato chat bollenti tra Geppi Lama e una misteriosa ragazza, chiede scusa al fidanzato. Le conversazioni erano vecchie e lui è ancora innamorato(pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 12:27:00 GMT)

Aida Yespica - è finita con Geppi Lama : pubblica la chat del fidanzato con un'altra : Aida Yespica ha lasciato il fidanzato Giuseppe 'Geppy' Lama dopo aver scoperto che chattava con un'altra donna [VIDEO]. La showgirl del Venezuela, amareggiata e distrutta dal comportamento dell'uomo, per vendicarsi ha postato nelle sue Stories di Instagram la chat dell'imprenditore napoletano, che sembra abbia preso direttamente dal cellulare di Geppy, che ha scaricato dicendo con amarezza: Tu vuoi arrivare? Vai, ok. Io ti auguro tutto il ...

Aida Yespica - è finita con Geppi Lama : pubblica la chat del fidanzato con un'altra : Aida Yespica ha lasciato il fidanzato Giuseppe 'Geppy' Lama dopo aver scoperto che chattava con un'altra donna. La showgirl del Venezuela, amareggiata e distrutta dal comportamento dell'uomo, per vendicarsi ha postato nelle sue Stories di Instagram la chat dell'imprenditore napoletano, che sembra abbia preso direttamente dal cellulare di Geppy, che ha scaricato dicendo con amarezza: "Tu vuoi arrivare? Vai, ok. Io ti auguro tutto il meglio. ...

Lo sfogo di Aida Yespica : "A volte facciamo cose senza pensare troppo..." : Aida Yespica tona a parlare sui social per scusarsi con il suo "Geppy". La showgirl dopo una breve parentesi con Matteo Cavalli è tornata dal suo storico compagno. Ma di fatto qualcosa negli ultimi giorni non è andata nel verso giusto. E così la showgirl ha postato sui social in una Stories di Instagram alcuni screenshot di una conversazione tra lei, lo stesso Geppy e un'amica. Al centro della discussione la possibilità da parte della coppia di ...

Aida Yespica pubblica i messaggi di Geppy Lama / La showgirl lo lascia su Instagram : ecco il duro sfogo : Aida Yespica sbotta su Instagram dopo avere letto i messaggi tra il fidanzato Geppy Lama e un'amica di lui. La loro relazione è ormai giunta al capolinea?(pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 14:52:00 GMT)

Aida Yespica scopre il tradimento del fidanzato Geppy Lama e mostra gli sms a luci rosse : Aida Yespica è un fiume in piena e su Instagram stories ha postato gli sms bollenti che ormai il suo ex fidanzato Geppy Lama aveva mandato ad un'altra ragazza. Messaggi con i quali si attesta il tradimento dell'imprenditore napoletano nei confronti della bellissima showgirl protagonista dell'ultima edizione di successo del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5. I due erano tornati insieme, tra numerosi alti e bassi, ma a quanto pare dopo ...