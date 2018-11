Agli agricoltori 900 mln

Maltempo - Coldiretti Lazio : “Subito sostegno Agli agricoltori” : L’ondata di Maltempo delle ultime settimane ha causato in tutto il Lazio danni all’agricoltura per milioni di euro, secondo il monitoraggio attualmente in corso in tutta Italia e che verrà presentato domani a Roma, a Palazzo Rospigliosi, nel corso dell’assemblea nazionale che porterà all’elezione del nuovo presidente della Coldiretti. Ad essere colpite in particolare le province di Roma e Latina, ma criticità importanti ...