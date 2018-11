Aeroporto Fiumicino Roma | sequestrati 12 kg di droga in busti ortopedici

Aeroporto Fiumicino - torna l'opera lirica presso le sale d'imbarco : La finalità per AdR è quella di "migliorare la qualità del tempo trascorso in Aeroporto, come vetrina culturale internazionale dove vengono eseguite le anteprime dei maggiori spettacoli in programma ...

Aeroporto Fiumicino - torna l'opera lirica presso le sale d'imbarco : La finalità per AdR è quella di "migliorare la qualità del tempo trascorso in Aeroporto, come vetrina culturale internazionale dove vengono eseguite le anteprime dei maggiori spettacoli in programma ...

Aeroporto di Roma - Per Fiumicino - taxi-van in condivisione o prezzo doppio : Dopo tante polemiche sui servizi di sharing, ora sono i tassisti a riscoprire le formule "smart" della mobilità. A proprio vantaggio. il caso di chi opera con la licenza del Comune di Fiumicino: taxi autorizzati a sostare in piazzole riservate dell'Aeroporto Leonardo da Vinci per occuparsi del trasporto locale, senza ostacolare landirivieni delle auto bianche per Roma.Le tariffe applicate "a ...