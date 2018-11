Addio vecchi annunci | a trovare lavoro ci pensa la «app»

Acciaio - Addio vecchia Ilva : da oggi è di ArcelorMittal. «Asset per espanderci in Europa»l : ... finanziarie e ambientali di Ilva e che, nel farlo, creeremo valore per la nostra società, gli stakeholder di Ilva e l'economia italiana». Secondo Aditya Mittal, Cfo del gruppo e ceo di ArcelorMittal ...

Vecchi pos Addio - vento 'digitale' spinge smartPos : Vecchi pos addio . Il ' vento digitale' spinge sempre più verso i nuovi smartPos , i device per ricevere pagamenti in forma digitale tramite smartphone e contactless card, che sono sempre più diffusi e ...

Vecchi pos Addio - vento 'digitale' spinge smartPos : Roma, 11 ott., Labitalia, - Vecchi pos addio . Il ' vento digitale' spinge sempre più verso i nuovi smartPos , i device per ricevere pagamenti in forma digitale tramite smartphone e contactless card, che ...

Addio al vecchio scontrino cartaceo : dal luglio 2019 arriverà quello elettronico : Lo scontrino cartaceo , attualmente usato dai negozianti, presto andra' definitivamente in pensione. Utilizzato ai fini fiscali, quest'ultimo lascera' il posto allo scontrino elettronico . Il fisco ha deciso infatti di rendere più tecnologici i mezzi attraverso cui controllare che tutti i commercianti versino le giuste tasse allo Stato Italiano. Alla e-fattura, che prendera' il via a gennaio, si affianchera' anche lo scontrino ...

WhatsApp - aggiornamento per utenti Android : Addio ai vecchi messaggi : WhatsApp è uno dei sistemi di messaggistica istantanea di riferimento per molti utenti, ed insieme a Telegram e a Messenger di Facebook è probabilmente il più utilizzato. Per rimanere un'applicazione sempre più innovativa, gli sviluppatori lavorano per migliorarne le funzionalità, e gli aggiornamenti dell'applicazione avvengono in maniera continuativa. A tal proposito è recente la comunicazione rilasciata da WhatsApp sul suo blog ufficiale, che ...