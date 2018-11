Accordi&Disaccordi | Di Maio su Nove | “Ricandidarmi? Nessuna intenzione di cambiare la

ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 novembre 2018) “Quello che noi abbiamo sempre detto è che c’è una regola dei due mandati. Io non ho in previsione, come capo politico del Movimento di modificare alcuna regola dei due mandati”. Il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi di, primo ospite della nuova stagione di “Accordi&Disaccordi”, il talk show politico in onda sututti i venerdì alle 22.45 e realizzato da Loft Produzioni, chiarisce che, nonostante sia al suo secondo mandato, non ha alcunadi modificare il codice etico del Movimento cinque stelle per allungare la sua carriera in Parlamento. Il giornalista Luca Sommi, che insieme ad Andrea Scanzi conduce il programma, chiede: “Voi avete il vincolo dei due mandati. Lei è al secondo mandato. Finito questo governo, finisce la carriera politica di rappresentanza di Luigi di, vero?”. Spiega Di ...