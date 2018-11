A Torino 40mila Sì Tav Appendino | accetto critiche Salvini | meglio terminarla

Tav - rivoluzione 'garbata' a Torino : in 40mila per il 'sì'. Appendino : 'Porta aperta' : Torino, in migliaia in piazza Castello: ecco il popolo Sì-Tav 1 di 30 'Da oggi nulla sarà più come prima, perché cambierà il clima intorno alle grandi opere per rilanciare l'economia', ha esordito ...