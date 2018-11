A Roma Raggi assolta “perché il fatto non costituisce reato” 

Roma - assolta Virginia Raggi "Il fatto non costituisce reato" : La sindaca di Roma Virginia Raggi e' stata assolta "perche' il fatto non costituisce reato" dall'accusa di falso in relazione alla nomina di Renato Marra. La sentenza del giudice Roberto Ranazzi e' arrivata dopo neppure un'ora di camera di consiglio Segui su affaritaliani.it

Inchiesta nomine al Comune di Roma Assolta la sindaca Virginia Raggi : La sindaca, imputata di falso nel caso della nomina di Renato Marra al vertice del dipartimento Turismo del Campidoglio, era in aula col marito

Da 'il vento sta cambiando' a 'Roma dice basta' - due anni e mezzo di Raggi : Roma, 10 nov., AdnKronos, - ''Il vento sta cambiando, il vento sta cambiando. Roma è pronta a voltare pagina''. Era il giugno 2016 quando Virginia Raggi sorrideva, emozionata, dopo la vittoria al ...

Frigo-gate - pecore tosaerba e la funivia a Roma : i 'guai' social della Raggi : La giunta Raggi ha avanzato molte proposte per la città, alcune rimaste al palo. Tra queste ci sono delle idee che hanno...

Roma - per la sindaca Raggi il giorno più lungo. Sul caso Marra pm chiede 10 mesi : E' attesa in giornata la sentenza del tribunale di Roma sulla sindaca della capitale per la nomina di Renato Marra, fratello del suo ex braccio destro. 'Se condannata lascia l'incarico, lo dice il ...

Processo sulle nomine a Roma - il pm chiede dieci mesi per la sindaca Raggi : La sindaca della Capitale è accusata di falso documentale: mentì all’Anticorruzione del Comune di Roma - secondo la procura di Roma - riguardo al caso di Renato Marra, fratello del suo ex braccio

M5S - il sabato di fuoco tra la piazza «Sì Tav» a Torino e la sentenza Raggi a Roma : Due città, due sindache del Movimento, due simboli: dalle vittorie a Roma e Torino nel 2016 è partita la scalata dei Cinque Stelle a Palazzo Chigi. Da quelle il Movimento teme possa scatenarsi adesso l’inizio del declino, in un momento già complicato dal gelo nei rapporti con la Lega al Governo e dal confronto teso con l’Europa sulla manovra...

Roma : vertici M5S - in caso di condanna Raggi è fuori - si torna al voto : Roma, 9 nov. (AdnKronos) - Nessun escamotage. Se domani il verdetto per la sindaca di Roma Virginia Raggi dovesse essere la condanna in primo grado, il M5S terrà la linea dura. Dunque dimissioni subito, e, in caso di mancato passo indietro, 'cartellino rosso': per i 5 Stelle l'espulsione sembra l'un

Processo Raggi - cosa succede se la procura condanna il sindaco di Roma : Falso in atto pubblico. È questo il reato contestato a Virginia Raggi: secondo la procura avrebbe mentito all'Anticorruzione...

Roma - sentenza Virginia Raggi. Il pm : «Mentì per evitare le dimissioni». Di Maio : «Condanna? C’è il codice etico» : Carla Raineri ai giudici: «Il Gabinetto capitolino era come un guscio vuoto». Ma la Raggi replica: «Il suo è gossip e la sua deposizione è surreale». Il pm: «Raggi mentì per non dimettersi». Di Maio: «Nostro codice parla chiaro». Salvini: «Spero venga assolta»

